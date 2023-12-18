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В Бельгии ограбили дом Кевина Де Брюйне

вчера, 14:40

Дом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне в прошлую субботу подвергся ограблению.

Кража со взломом произошла между 16:00 и 21:00. Об этом узнала жена футболиста Мишель Лакруа, именно она обратилась в полицию, как сообщает источник со ссылкой на прокуратуру Лимбурга.

Отмечается, что преступники проникли в дом через первый этаж по лестнице, в жилище в это время никого не было. Предположительно, были украдены в основном ценные вещи.

Де Брюйне в настоящее время находится в Саудовской Аравии вместе с «Манчестер Сити». «Горожане» начнут выступление в турнире с 1/2 финала матчем с японским «Урава Рэд Даймондс».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:34, ред.
главное, все целы остались
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:08
Бандюков везде хватает,старо как мир !
2g6edbk2dcad
2g6edbk2dcad
вчера в 16:04
И ведь не скажешь "Почему я? Что я рыжий?"
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:16
Возможно старые, знакомые с косовско-албанскими корнями постарались.
Futurista
Futurista
вчера в 15:11
8kz52qbr3n5k
8kz52qbr3n5k
вчера в 15:10
в идеале таким людям дома иметь охрану с разрешением на стрельбу
люди на зарплате, имущество в сохранности, плюс опыт в стрельбе и негодяям до конца жизни будет неповадно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:44
Главное, что никто не пострадал! Остальное уже мелочи
Гость
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