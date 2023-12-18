В Бельгии ограбили дом Кевина Де Брюйне

Дом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне в прошлую субботу подвергся ограблению.
Кража со взломом произошла между 16:00 и 21:00. Об этом узнала жена футболиста Мишель Лакруа, именно она обратилась в полицию, как сообщает источник со ссылкой на прокуратуру Лимбурга.
Отмечается, что преступники проникли в дом через первый этаж по лестнице, в жилище в это время никого не было. Предположительно, были украдены в основном ценные вещи.
Де Брюйне в настоящее время находится в Саудовской Аравии вместе с «Манчестер Сити». «Горожане» начнут выступление в турнире с 1/2 финала матчем с японским «Урава Рэд Даймондс».
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