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Бугаев, находящийся в СИЗО, подал иск на 5 миллионов рублей к ГУ МВД Кубани

сегодня, 14:28

Представители бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, который находится под стражей по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, подали иск на 5 миллионов рублей к ГУ МВД Кубани. Об этом сообщила адвокат Бугаева Екатерина Макличенко.

Мы подали иск на 5 миллионов рублей к ГУ МВД Кубани, это решение согласовано с Алексеем. Мы решили, что те сотрудники министерства, которые сфальсифицировали дело, должны понести не только уголовную ответственность, но и гражданско‑правовую. Суду необходимо будет дать оценку всем обстоятельствам. Когда мы процессуально подстрахуем себя, получим все необходимые доказательства, то проведём пресс‑конференцию, где представим те материалы, которые будут нами получены после экспертизы. Таким образом мы подтвердим, что всё, что касается конструкции обвинения к Алексею, не выдерживает никакой критики. Эти доказательства мы должны получить в течение двух недель, пока сам Алексей продолжает находиться в СИЗО.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:47
Дыма без огня не бывает. Но у адвокатов работа такая...противная...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:47
Обычная тактика адвокатов. Все они пытаются доказать, что их подзащитный ангел во плоти, переводит старушек через дорогу, окурки мимо урны не бросают, цветочки на клумбах не рвут. И вообще их нужно отпустить, извиниться . А менты поганые...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:36
Лучшая защита-это нападение. Касается не только футбола...
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