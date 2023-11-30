Бугаев, находящийся в СИЗО, подал иск на 5 миллионов рублей к ГУ МВД Кубани

Представители бывшего футболиста сборной России , который находится под стражей по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, подали иск на 5 миллионов рублей к ГУ МВД Кубани. Об этом сообщила адвокат Бугаева Екатерина Макличенко.

Мы подали иск на 5 миллионов рублей к ГУ МВД Кубани, это решение согласовано с Алексеем. Мы решили, что те сотрудники министерства, которые сфальсифицировали дело, должны понести не только уголовную ответственность, но и гражданско‑правовую. Суду необходимо будет дать оценку всем обстоятельствам. Когда мы процессуально подстрахуем себя, получим все необходимые доказательства, то проведём пресс‑конференцию, где представим те материалы, которые будут нами получены после экспертизы. Таким образом мы подтвердим, что всё, что касается конструкции обвинения к Алексею, не выдерживает никакой критики. Эти доказательства мы должны получить в течение двух недель, пока сам Алексей продолжает находиться в СИЗО.