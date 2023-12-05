Дом Зума подвергся ограблению

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сегодня, 09:58

Семья защитника «Вест Хэма» подверглась ограблению в минувшие выходные.

По информации СМИ , в субботу вечером в дом футболиста ворвались вооружённые люди, которые забрали деньги и драгоценности на сумму 100 000 фунтов стерлингов, также были украдены вещи, имеющие личное значение для семьи. В этот момент игрок находился дома вместе со своей женой, которая недавно родила четвёртого ребёнка.

Клуб предложил вознаграждение в размере 25 000 фунтов за информацию, которая поможет арестовать и привлечь к ответственности преступников.