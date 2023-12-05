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ГлавнаяНовостиКриминалАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Дом Зума подвергся ограблению

сегодня, 09:58

Семья защитника «Вест Хэма» Курта Зума подверглась ограблению в минувшие выходные.

По информации СМИ, в субботу вечером в дом футболиста ворвались вооружённые люди, которые забрали деньги и драгоценности на сумму 100 000 фунтов стерлингов, также были украдены вещи, имеющие личное значение для семьи. В этот момент игрок находился дома вместе со своей женой, которая недавно родила четвёртого ребёнка.

Клуб предложил вознаграждение в размере 25 000 фунтов за информацию, которая поможет арестовать и привлечь к ответственности преступников.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:17
Самое главное, что никто не пострадал, особенно детишки.
sihafazatron
sihafazatron ответ eed7c3sbf78s (раскрыть)
сегодня в 10:49
Без этого никак))
eed7c3sbf78s
eed7c3sbf78s ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:40
И как водится, ещё и в тапки гаду нассали)
alexgurzan
alexgurzan ответ Rosol (раскрыть)
сегодня в 10:21
Позиция игрока при покупке берётся из его последнего матча.
sihafazatron
sihafazatron ответ Karjalan Hunger (раскрыть)
сегодня в 10:20
Игроки сандерленда мстили))
9jam2ssbjcx3
9jam2ssbjcx3 ответ Karjalan Hunger (раскрыть)
сегодня в 10:17
Rosol
Rosol
сегодня в 10:15
А вот другая команда !
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
сегодня в 10:15
Месть от кошек
Гость
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