«Двойник Харри Кейна» ограбил женщину в Англии

В Англии «двойник » совершил преступление.

Полиция юго-западного Лондона сообщила:

26 октября между 20:00 и 20:30 одинокую женщину ограбили в переулке у Твикенхэм Риверсайд. Мы просим помощи у всех, кто может опознать человека по этому фотороботу.