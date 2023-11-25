«Двойник Харри Кейна» ограбил женщину в Англии

В Англии «двойник Харри Кейна» совершил преступление.
Полиция юго-западного Лондона сообщила:
26 октября между 20:00 и 20:30 одинокую женщину ограбили в переулке у Твикенхэм Риверсайд. Мы просим помощи у всех, кто может опознать человека по этому фотороботу.
Один из болельщиков отреагировал:
А я думал, что Харри Кейн улетел в Мюнхен.
До Лондона из Мюнхена всего то 2 часа лёту...
Тем более если от клубной красной вязаной шапки оторвать этикетку "Бавария" на тебя никто и не подумает...
До Лондона из Мюнхена всего то 2 часа лёту...
Тем более если от клубной красной вязаной шапки оторвать этикетку "Бавария" на тебя никто и не подумает...