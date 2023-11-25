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«Двойник Харри Кейна» ограбил женщину в Англии

25 ноября 2023, 13:37

В Англии «двойник Харри Кейна» совершил преступление.

Полиция юго-западного Лондона сообщила:

26 октября между 20:00 и 20:30 одинокую женщину ограбили в переулке у Твикенхэм Риверсайд. Мы просим помощи у всех, кто может опознать человека по этому фотороботу.

Один из болельщиков отреагировал:

А я думал, что Харри Кейн улетел в Мюнхен.

«Двойник Харри Кейна» ограбил женщину в Англии

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 ноября в 07:36
У каждого своё хобби...
До Лондона из Мюнхена всего то 2 часа лёту...
Тем более если от клубной красной вязаной шапки оторвать этикетку "Бавария" на тебя никто и не подумает...
Futurista
Futurista
25 ноября в 15:14
Похожа харя на Харри...
A.S.A
A.S.A
25 ноября в 14:42
Вот до чего техника дошла, один Кейн играет и забивает в Мюнхене, второй грабит женщин в Лондоне))))
a-league
a-league
25 ноября в 14:38
Кейну в Баварии зарплаты катастрофически не хватает
shlomo
shlomo
25 ноября в 14:24
Прикольно было бы если в это время сам Кейн находился бы в Англии...
ДАША Д
ДАША Д
25 ноября в 14:16
И кто из них Кейн?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 ноября в 13:53
Тот, кто слева видимо голодает сильно.
Гость
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