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Дом Кейта Бальде в Испании ограбили, когда в жилище находилась мать игрока

вчера, 15:44

Дом нападающего «Эспаньола» Кейта Бальде, права на которого принадлежат «Спартаку», был ограблен.

Грабители ворвались в дом футболиста в прибрежном городке Ареньс-де-Мар, когда в жилище была только одна мать игрока. Трое злоумышленников в капюшонах открыли сейф радиальной пилой, заперев мать футболиста в комнате, а после скрылись с награбленным.

Мать Кейта Бальде вызвала полицию. Правоохранительные органы ведут расследование. В краже подозревается банда из Восточной Европы, которая специализируется на грабежах вилл и частных домов.

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 16:53
русский след
112910415
112910415
вчера в 16:19
тёмные стороны жизни ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:15
Ничего не докажите....я просто гулял по Ареньс-де-Мар....
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 15:59
.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 15:58
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:46
Главное что все живы
Гость
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