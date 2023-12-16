Дом Кейта Бальде в Испании ограбили, когда в жилище находилась мать игрока

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вчера, 15:44

Дом нападающего «Эспаньола» , права на которого принадлежат «Спартаку», был ограблен.

Грабители ворвались в дом футболиста в прибрежном городке Ареньс-де-Мар, когда в жилище была только одна мать игрока. Трое злоумышленников в капюшонах открыли сейф радиальной пилой, заперев мать футболиста в комнате, а после скрылись с награбленным.

Мать Кейта Бальде вызвала полицию. Правоохранительные органы ведут расследование. В краже подозревается банда из Восточной Европы, которая специализируется на грабежах вилл и частных домов.