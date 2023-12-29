Мхитарян признан лучшим футболистом 2023 года в Армении

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян стал лучшим игроком Армении в 2023 году.
По итогам голосования футболист набрал 81 очко. Второе место занял хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (48 баллов), а замкнул тройку полузащитник саудовского «Аль-Фатеха» Лукас Селарраян (21).
Несмотря на всё это, плюс возраст, незаурядное мастерство опыт- всё это, позволяет и сейчас Мхитаряну показывать качественный вполне добротный футбол.
Однако те, кто видели Генриха в Шахтере, его игру не забудут никогда!
Именно тогда он был НАСТОЯЩИЙ!!!
Несмотря на всё это, плюс возраст, незаурядное мастерство опыт- всё это, позволяет и сейчас Мхитаряну показывать качественный вполне добротный футбол.
Однако те, кто видели Генриха в Шахтере, его игру не забудут никогда!
Именно тогда он был НАСТОЯЩИЙ!!!