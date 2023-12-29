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Мхитарян признан лучшим футболистом 2023 года в Армении

вчера, 15:15

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян стал лучшим игроком Армении в 2023 году.

По итогам голосования футболист набрал 81 очко. Второе место занял хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (48 баллов), а замкнул тройку полузащитник саудовского «Аль-Фатеха» Лукас Селарраян (21).

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:21, ред.
Уважаемый редактор, исправьте пожалуйста в моём посте, в слове НАСТОЯЩИЙ, букву "И" на "А". Спасибо.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:44
Самый лучший из армян... это Генрих...
Capral
Capral
вчера в 16:08, ред.
Останусь при своем мнении, если скажу, что самый яркий Мхитарян был исключительно в Шахтере, у Луческу!!! Бурный всплеск в Дортмунде, потом непростая травма, лечение, и, на мой взгляд, после всего этого Мхитарян несколько потерялся...

Несмотря на всё это, плюс возраст, незаурядное мастерство опыт- всё это, позволяет и сейчас Мхитаряну показывать качественный вполне добротный футбол.

Однако те, кто видели Генриха в Шахтере, его игру не забудут никогда!

Именно тогда он был НАСТОЯЩИЙ!!!
Shupshup
Shupshup ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 15:39
Захарян каким боком тут?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:29
Ни тебе Захаряна, ни тебе Тикнизяна. Армения сама знает тройку своих лучших игроков. Это мы тут видим только новости о Захаряне, Тикнизяне и Сперцяне. Арутюнян стал чаще выходить в основе, но он еще маленький.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 15:25
Мхитарян и был лучшим игроком в 2023 года.
Гость
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