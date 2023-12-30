«Барселоне» не хватит финансов для приобретения полузащитника «Жироны»

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вчера, 16:27

«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Жироны» и сборной Испании . Каталонцы остро нуждаются в игроке центра поля. Но «Жирона» не готова отпускать основного полузащитника.

26-летний испанец оценивает в 20 миллионов евро. Из-за финансовых проблем «Барселона» не сможет осуществить данный трансфер.

В текущем сезоне Гарсия провёл 18 матчей в Ла Лиге, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с «Жироной» действует до лета 2026 года.

Ранее Гарсия прокомментировал информацию об интересе «Барселоны».