«Барселоне» не хватит финансов для приобретения полузащитника «Жироны»

«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Жироны» и сборной Испании Алейше Гарсии. Каталонцы остро нуждаются в игроке центра поля. Но «Жирона» не готова отпускать основного полузащитника.
26-летний испанец оценивает в 20 миллионов евро. Из-за финансовых проблем «Барселона» не сможет осуществить данный трансфер.
В текущем сезоне Гарсия провёл 18 матчей в Ла Лиге, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с «Жироной» действует до лета 2026 года.
Ранее Гарсия прокомментировал информацию об интересе «Барселоны».
Просто, если не ошибаюсь, раньше блокировали клонов. Поэтому я так.
Просто, если не ошибаюсь, раньше блокировали клонов. Поэтому я так.