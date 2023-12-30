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«Барселоне» не хватит финансов для приобретения полузащитника «Жироны»

вчера, 16:27

«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Жироны» и сборной Испании Алейше Гарсии. Каталонцы остро нуждаются в игроке центра поля. Но «Жирона» не готова отпускать основного полузащитника.

26-летний испанец оценивает в 20 миллионов евро. Из-за финансовых проблем «Барселона» не сможет осуществить данный трансфер.

В текущем сезоне Гарсия провёл 18 матчей в Ла Лиге, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с «Жироной» действует до лета 2026 года.

Ранее Гарсия прокомментировал информацию об интересе «Барселоны».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:36
Здравствуйте. Ааа, тогда нет вопросов к вам.
Просто, если не ошибаюсь, раньше блокировали клонов. Поэтому я так.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:30
Здравствуйте. Использование дополнительных аккаунтов, для игры в конкурсах или иных целей не нарушающих правила, не запрещено.
Гость
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