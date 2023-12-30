За полузащитником «Байера» следят два клуба Лиги 1

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вчера, 14:46

«Марсель» и «Лион» хотят подписать полузащитника «Байера» . Футболист получает мало игрового времени в немецком клубе. Однако «Байер» может не отпустить хавбека, так как из-за Кубка африканских наций лишится пятерых игроков.

Сообщается, что летом Амири был близок к переходу в «Марсель». Но из-за непопадания в Лигу чемпионов у клуба не хватило денег для завершения сделки.

В текущем сезоне Амири провёл 8 матчей в Бундеслиге и кубке Германии и отметился голевой передачей. Его контракт с «Байером» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего немца в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Лион» может подписать Матича.