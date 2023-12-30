Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСША. МЛС 2023

Стали известны детали сделки Льориса с «Лос-Анджелесом»

вчера, 11:01

Стали известны детали сделки между вратарём «Тоттенхэма» Уго Льорисом и «Лос-Анджелесом». Контракт подписан до 2025 года с опцией продления. 31 декабря об этом будет объявлено официально. Француз будет ждать визу, а потом отправится в США. Речь идёт о полноценном трансфере.

Льорис перешёл в «Тоттенхэм» из «Лиона» летом 2012 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. Француз сыграл за «шпор» 444 матча, пропустил 508 мячей и 151 игру отыграл «на ноль». В текущем сезоне 37-летний голкипер участия не принимал.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЭль-Нени заинтересовал клубы из Турции и Саудовской Аравии
Сегодня, 13:56
Слухи«Бавария» планирует усилить состав игроком «Вест Хэма»
Сегодня, 08:58
СлухиЭвер Банега близок к возвращению в клуб «Бока Хуниорс»
Сегодня, 08:41
Слухи«Арсенал» и «Ливерпуль» претендуют на игрока «Брайтона»
Сегодня, 08:22
СлухиЗащитник «Челси» может перейти в «Боруссию» Дортмунд
Вчера, 23:27
СлухиБывший защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Аль-Хиляль»
Вчера, 20:51
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:19
Клубы МЛС наполнены именами, которые не играют.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:30
Надоело быть в запасе,пора на заработки.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 