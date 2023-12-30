Стали известны детали сделки Льориса с «Лос-Анджелесом»

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вчера, 11:01

Стали известны детали сделки между вратарём «Тоттенхэма» и «Лос-Анджелесом». Контракт подписан до 2025 года с опцией продления. 31 декабря об этом будет объявлено официально. Француз будет ждать визу, а потом отправится в США . Речь идёт о полноценном трансфере.

Льорис перешёл в «Тоттенхэм» из «Лиона» летом 2012 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. Француз сыграл за «шпор» 444 матча, пропустил 508 мячей и 151 игру отыграл «на ноль». В текущем сезоне 37-летний голкипер участия не принимал.