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«Барселона» хочет подписать Гринвуда и готова отдать ему 10-й номер

вчера, 12:42

«Барселона» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

По информации источника, каталонский клуб планирует купить игрока летом за 40 млн фунтов стерлингов, а также отдать форварду футболку с 10-м номером, под которым ранее за «сине-гранатовых» выступал Лионель Месси. После ухода аргентинца в ПСЖ номер перешёл к Ансу Фати, ныне играющему на правах аренды за «Брайтон».

Гринвуд арендован «Хетафе», который, как сообщается, хочет подписать его на постоянной основе.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:17
После того, как Манчестер Юнайтед поступил с Гринвудом, Санчо и Криштиану Роналду, я думаю, что многие игроки будут отказываться от перехода в Манчестер Юнайтед, особенно молодые игроки. И учитывая то, как к молодым относятся в Реале, Боруссии из Дортмунда, да и в Арсенале и так далее, молодые игроки будут стремиться в эти клубы. Буду рад, если Хетафе, Жирона, Лас-Пальмас , Атлетик Бильбао, Реал Бетис, тоже продолжат выступать хорошо и в следующих сезонах. Тогда статус Ла Лиги тоже ведь повысится. Хетафе нужно сохранить таких игроков, как Гринвуд, Бетису Иско, Жироне Довбика и так далее.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:08
Барселона совсем скатилась готовы отдать номер великого меси насильнику
shur
shur
вчера в 14:36, ред.
...нет, Я не начал отмечать Новый Год, пожелаю,нашему вечному конкуренту, всех благ и хороших ребят в основе! Чем сильнее Барса , тем интереснее с ними играть, противостоять,анализировать,спорить,соперничать!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:38, ред.
Считаю что молодые таланты вряд ли теперь повалят в МЮ, потому как защищать честь такого клуба, который сдаёт своих ни за понюшку табака, не имеет смысла.

Только ветераны на закате футбольных лет, для поднятия кэша и будут туда идти, - не более.
82y2rbrgpn3c
82y2rbrgpn3c
вчера в 13:38
Похоже на утку и Гринвуд не потянет десятый номер
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:17
А сколько Лео попросит за 10-й нУмер?)
Как уже задрали эти новости...))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:04
Гринвуд очень хорош в "Хетафе", и его возвращение в топ-клуб - только дело времени.

После того, как МЮ его откровенно загнобил и после того, как суд оправдал Гринвуда, "начал" собственное расследование, чтобы оправдать его отстранение, не платить денег и т.п., я думаю, не только все поняли, что МЮ присоединился к "культуре отмены" и этим нанёс сам себе огромный репутационный ущерб, но и путь Гринвуда назад в МЮ уже стал полностью закрыт.

А в "Хетафе" Гринвуд стал настоящим тащером.

А МЮ пусть подавится.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:59
Не думаю что он стоит 40 млн
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