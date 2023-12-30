«Барселона» хочет подписать Гринвуда и готова отдать ему 10-й номер

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вчера, 12:42

«Барселона» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» .

По информации источника, каталонский клуб планирует купить игрока летом за 40 млн фунтов стерлингов, а также отдать форварду футболку с 10-м номером, под которым ранее за «сине-гранатовых» выступал Лионель Месси. После ухода аргентинца в ПСЖ номер перешёл к Ансу Фати, ныне играющему на правах аренды за «Брайтон».

Гринвуд арендован «Хетафе», который, как сообщается, хочет подписать его на постоянной основе.