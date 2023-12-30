«Барселона» хочет подписать Гринвуда и готова отдать ему 10-й номер

«Барселона» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.
По информации источника, каталонский клуб планирует купить игрока летом за 40 млн фунтов стерлингов, а также отдать форварду футболку с 10-м номером, под которым ранее за «сине-гранатовых» выступал Лионель Месси. После ухода аргентинца в ПСЖ номер перешёл к Ансу Фати, ныне играющему на правах аренды за «Брайтон».
Гринвуд арендован «Хетафе», который, как сообщается, хочет подписать его на постоянной основе.
После того, как МЮ его откровенно загнобил и после того, как суд оправдал Гринвуда, "начал" собственное расследование, чтобы оправдать его отстранение, не платить денег и т.п., я думаю, не только все поняли, что МЮ присоединился к "культуре отмены" и этим нанёс сам себе огромный репутационный ущерб, но и путь Гринвуда назад в МЮ уже стал полностью закрыт.
А в "Хетафе" Гринвуд стал настоящим тащером.
А МЮ пусть подавится.
После того, как МЮ его откровенно загнобил и после того, как суд оправдал Гринвуда, "начал" собственное расследование, чтобы оправдать его отстранение, не платить денег и т.п., я думаю, не только все поняли, что МЮ присоединился к "культуре отмены" и этим нанёс сам себе огромный репутационный ущерб, но и путь Гринвуда назад в МЮ уже стал полностью закрыт.
А в "Хетафе" Гринвуд стал настоящим тащером.
А МЮ пусть подавится.