Чупо-Мотинг привлёк внимание «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 23:38

Нападающий может покинуть «Баварию».

По данным источника, камерунец может уйти из мюнхенского клуба уже в январе, однако чемпионы Германии хотят, чтобы форвард доиграл сезон в команде, а после ушёл на правах свободного агента.

В подписании Чупо-Мотинга заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако камерунец не является главной трансферной целью «красных дьяволов». Приоритетными вариантами для продолжения карьеры форварда, скорее всего, станут Катар и Саудовская Аравия.