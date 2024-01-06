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Чупо-Мотинг привлёк внимание «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:38

Нападающий Эрик Чупо-Мотинг может покинуть «Баварию».

По данным источника, камерунец может уйти из мюнхенского клуба уже в январе, однако чемпионы Германии хотят, чтобы форвард доиграл сезон в команде, а после ушёл на правах свободного агента.

В подписании Чупо-Мотинга заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако камерунец не является главной трансферной целью «красных дьяволов». Приоритетными вариантами для продолжения карьеры форварда, скорее всего, станут Катар и Саудовская Аравия.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:28
И что они в нем нашли?
Почему Бавария сразу его не хочет отпустить?
Никакими выдающимися способностями он не обладает.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 00:02
Как привлёк? Танцевал на поле? Кто сейчас захочет играть за такой МЮ?
Гость
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