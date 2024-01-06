«Барселона» работает над поиском нового нападающего

«Барселона» намерена подписать нападающего.
По данным источника, спортивный директор каталонского клуба Деку изучает трансферный рынок в поисках форварда, который мог бы в будущем стать заменой для Роберта Левандовского.
Трансфер нападающего может быть осуществлён и летом, он не является срочным, потому что всё будет зависеть от игровой формы Левандовского.
Думаю лучше бы его сразу купили
А Левандовски в барсе потопил свою карьеру
Думаю лучше бы его сразу купили
А Левандовски в барсе потопил свою карьеру