«Барселона» работает над поиском нового нападающего

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вчера, 18:29

«Барселона» намерена подписать нападающего.

По данным источника, спортивный директор каталонского клуба изучает трансферный рынок в поисках форварда, который мог бы в будущем стать заменой для .

Трансфер нападающего может быть осуществлён и летом, он не является срочным, потому что всё будет зависеть от игровой формы Левандовского.