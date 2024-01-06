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«Барселона» работает над поиском нового нападающего

вчера, 18:29

«Барселона» намерена подписать нападающего.

По данным источника, спортивный директор каталонского клуба Деку изучает трансферный рынок в поисках форварда, который мог бы в будущем стать заменой для Роберта Левандовского.

Трансфер нападающего может быть осуществлён и летом, он не является срочным, потому что всё будет зависеть от игровой формы Левандовского.

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Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:08
Барселоне нужен хороший плеймейкер-распасовщик , а нападающие у них имеются .
shur
shur ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 19:49
...при чём красиво,сознательно, потопил...!!!
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 18:55
Ну Мартинеса Лаутаро же хотели
Думаю лучше бы его сразу купили
А Левандовски в барсе потопил свою карьеру
5xgjm8n8q3ap
5xgjm8n8q3ap
вчера в 18:49
Ну если летом удастся спихнуть Роберта Саудитам за приличную сумму, то может кого то и прикупят
a2eec3ss6duh
a2eec3ss6duh
вчера в 18:46
Копите деньги Барса ... хороший нап будет стоить не дешево.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:36
Выберут самого дорогого и известного и купят,к ним любой пойдёт!
Гость
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