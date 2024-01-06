Сердар Азмун может перейти в «Севилью»

Нападающий Сердар Азмун может продолжить карьеру в Испании.
По данным источника, «Севилья» хочет подписать экс-форварда «Зенита».
«Нервионцы» уже обратились к «Байеру», чтобы узнать, возможно ли досрочно прервать аренду Азмуна в «Роме».
Нападающий Сердар Азмун может продолжить карьеру в Испании.
По данным источника, «Севилья» хочет подписать экс-форварда «Зенита».
«Нервионцы» уже обратились к «Байеру», чтобы узнать, возможно ли досрочно прервать аренду Азмуна в «Роме».
В Испании может заиграть.
В Испании может заиграть.