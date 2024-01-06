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Сердар Азмун может перейти в «Севилью»

вчера, 19:14

Нападающий Сердар Азмун может продолжить карьеру в Испании.

По данным источника, «Севилья» хочет подписать экс-форварда «Зенита».

«Нервионцы» уже обратились к «Байеру», чтобы узнать, возможно ли досрочно прервать аренду Азмуна в «Роме».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:34
Он еще и в аренде...
В Испании может заиграть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:35
Запутывает следы туркменский иранец. От алиментов бегает.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:25, ред.
Что после Зенита не где у Азмуна не клеется.
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