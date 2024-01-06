Сердар Азмун может перейти в «Севилью»

1704557688

вчера, 19:14

Нападающий может продолжить карьеру в Испании.

По данным источника, «Севилья» хочет подписать экс-форварда «Зенита».

«Нервионцы» уже обратились к «Байеру», чтобы узнать, возможно ли досрочно прервать аренду Азмуна в «Роме».