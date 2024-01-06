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Лукас Вера имеет шансы продолжить карьеру в зарубежном клубе

вчера, 15:43

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о наличии интереса к полузащитнику Лукасу Вере со стороны зарубежного клуба.

Если будет конкретика, мы рассмотрим вариант с продажей Веры. Сейчас пока официального оффера нет. Все остальное — слова.

Есть ли интерес от зарубежного клуба? Да. Вроде все с ними проговорили. Если будет предложение, скорее всего, Лукас перейдет.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:23
Я так понимаю, не столько Вера кому то нужен, как очень хочет его продать Оренбург.
Ну возьмите же хоть кто-нибудь, а то скоро уйдёт бесплатно, люди помогите кто сколько может.
Знатог
Знатог ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 16:38
Эт точно, масква это армения, петербург это азербайджан. там азер главный. Вере можно туда. К Нине и педре.
Знатог
Знатог
вчера в 16:33
Он думал что Оренбург это где-то в Германии.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:32
Ща куда не плюнь, везде зарубеж, в Белоруссию чтоли?
famz9wqmck95
famz9wqmck95
вчера в 16:31
Думаю что никуда он зимой не перейдет и летом уйдет свободным за бесплатно.
shlomo
shlomo
вчера в 16:26
Если надумают продавать, то не продешевить и срочно найти адекватную замену.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:12
Если будет, нужно использовать...
xscukffu33z9
xscukffu33z9
вчера в 16:11
Давно валить ему с отсюдова надо
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:57
Главное, чтобы даром не ушел...
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