Лукас Вера имеет шансы продолжить карьеру в зарубежном клубе

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о наличии интереса к полузащитнику со стороны зарубежного клуба.

Если будет конкретика, мы рассмотрим вариант с продажей Веры. Сейчас пока официального оффера нет. Все остальное — слова.

Есть ли интерес от зарубежного клуба? Да. Вроде все с ними проговорили. Если будет предложение, скорее всего, Лукас перейдет.