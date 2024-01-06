Лукас Вера имеет шансы продолжить карьеру в зарубежном клубе

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о наличии интереса к полузащитнику Лукасу Вере со стороны зарубежного клуба.
Если будет конкретика, мы рассмотрим вариант с продажей Веры. Сейчас пока официального оффера нет. Все остальное — слова.
Есть ли интерес от зарубежного клуба? Да. Вроде все с ними проговорили. Если будет предложение, скорее всего, Лукас перейдет.
Ну возьмите же хоть кто-нибудь, а то скоро уйдёт бесплатно, люди помогите кто сколько может.
Ну возьмите же хоть кто-нибудь, а то скоро уйдёт бесплатно, люди помогите кто сколько может.