«Локомотив» продлит контракты с двумя защитниками

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вчера, 12:55

«Локомотив» продлит контракты с защитниками и .

Россиянин выступает за «железнодорожников» с лета 2021 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Ненахов провёл 22 матча, отдал голевую передачу и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего крайнего защитника в 2,5 миллиона евро.

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне центральный защитник провёл 22 матча, отдал результативную передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» ведёт переговоры с защитником «Страсбура».