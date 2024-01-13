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«Локомотив» продлит контракты с двумя защитниками

вчера, 12:55

«Локомотив» продлит контракты с защитниками Максимом Ненаховым и Лукасом Фассоном.

Россиянин выступает за «железнодорожников» с лета 2021 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Ненахов провёл 22 матча, отдал голевую передачу и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего крайнего защитника в 2,5 миллиона евро.

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне центральный защитник провёл 22 матча, отдал результативную передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» ведёт переговоры с защитником «Страсбура».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:56
потому что пускай будут
hfgtdfawxp3w
hfgtdfawxp3w
вчера в 14:49
А у паровозиков других вариантов и не было, как только продлить с ними контракт.
sova147
sova147
вчера в 14:45
Зачем искать новых игроков когда свои не хуже....
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:57
Если приносят пользу команде почему бы и не продлить!
85w7ghjf7zjy
85w7ghjf7zjy
вчера в 13:52
Бразилец явно переоценен, наш лучше.
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