Пуцко покинул «Балтику»

Защитник Александр Пуцко ушёл из «Балтики».
Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.
За эту команду игрок выступал с 2022 года.
Защитник Александр Пуцко ушёл из «Балтики».
Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.
За эту команду игрок выступал с 2022 года.
"Призы никогда не волновали тех, кто играл в группе без призов." - не согласен точнее прокержаковили когда у тебя куча аккаунтов то ты можешь позволить себе играть на два фронта, а если один? Те аккаунты которые создавались для гр. Шестернева теперь все почти в основном КП это бой клоноводству.
Я думаю клонам как раз место в гр. без призов.
"Призы никогда не волновали тех, кто играл в группе без призов." - не согласен точнее прокержаковили когда у тебя куча аккаунтов то ты можешь позволить себе играть на два фронта, а если один? Те аккаунты которые создавались для гр. Шестернева теперь все почти в основном КП это бой клоноводству.
Я думаю клонам как раз место в гр. без призов.