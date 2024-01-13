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Пуцко покинул «Балтику»

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lotsman
lotsman
13 января в 10:17
И куда он отправился? К Дзюбе, в шоу бизнес?)
Василий 50
Василий 50
13 января в 09:49
Ушел в неизвестном направлении.
ABir
ABir
13 января в 09:48
А куда ушел пока не ясно
протон
протон ответ aгeнт Cмит (комментарий удален) (раскрыть)
13 января в 09:12, ред.
Вы уверены, что клоны именно для этого создавались? Играл в гр. без призов потому что призы отменили по странам СНГ вот и всё) а затем вовсе ушел взяв некую пазу, а когда каналы получения призов были возобновлены то игра пошла. Я не беру в расчет два месяца без призов. 
"Призы никогда не волновали тех, кто играл в группе без призов."   - не согласен точнее прокержаковили когда у тебя куча аккаунтов то ты можешь позволить себе играть на два фронта, а если один? Те аккаунты которые создавались для гр. Шестернева теперь все почти в основном КП это бой клоноводству. 
Я думаю клонам как раз место в гр. без призов. 
протон
протон
13 января в 09:03
Насчет эксперимента " А если взять и ради эксперимента на один, два месяца сделать равный и справедливый конкурс?!!!"  я буду этому только раз ну давайте попробуем у всех одинаковое количество я  лично не против. 
kazakoff
kazakoff
13 января в 09:01
Балтике нужно состав перетрясти, а не то вылетят
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