ПСЖ планирует расстаться с Рамушем

ПСЖ готов продать нападающего Гонсалу Рамуша. Летом парижане взяли его в аренду, а в ноябре выкупили контракт.
У футболиста пока что не получается проявить себя в парижском клубе, в 13 матчах Лиги 1 он забил лишь 3 гола. Из-за болезни игрок также потерял 6 кг. По слухам, главный тренер Луис Энрике вряд ли станет рассчитывать на Рамуша в будущем.
Отмечается, что летом нападающим интересовался «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» тогда купили Расмуса Хёйлунда, который в 16 поединках АПЛ текущего сезона забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.