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ПСЖ планирует расстаться с Рамушем

вчера, 09:41

ПСЖ готов продать нападающего Гонсалу Рамуша. Летом парижане взяли его в аренду, а в ноябре выкупили контракт.

У футболиста пока что не получается проявить себя в парижском клубе, в 13 матчах Лиги 1 он забил лишь 3 гола. Из-за болезни игрок также потерял 6 кг. По слухам, главный тренер Луис Энрике вряд ли станет рассчитывать на Рамуша в будущем.

Отмечается, что летом нападающим интересовался «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» тогда купили Расмуса Хёйлунда, который в 16 поединках АПЛ текущего сезона забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Tex
Tex
вчера в 12:56
Зачем тогда выкупали контракт
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:15
Да и самому игроку надо подумать о смене обстановки, и возможно вплотную заняться своим здоровьем.
Гость
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