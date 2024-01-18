ПСЖ планирует расстаться с Рамушем

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вчера, 09:41

ПСЖ готов продать нападающего . Летом парижане взяли его в аренду, а в ноябре выкупили контракт.

У футболиста пока что не получается проявить себя в парижском клубе, в 13 матчах Лиги 1 он забил лишь 3 гола. Из-за болезни игрок также потерял 6 кг. По слухам, главный тренер Луис Энрике вряд ли станет рассчитывать на Рамуша в будущем.