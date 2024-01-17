Беллингем может убедить Холанда перейти в «Реал»

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вчера, 23:45

«Реал» продолжает проявлять интерес к подписанию нападающего «Манчестер Сити» .

Контракт норвежца с «горожанами» истекает в 2027 году, однако этим летом в нём активируется опция выкупа, которая будет составлять 180 млн евро.

«Реал» разработал собственную стратегию, чтобы переманить Холанда. «Сливочные» уже начали контактировать с окружением форварда. Также «Реал» намерен использовать разных агентов в переговорах с Эрлингом и «Манчестер Сити», чтобы добиться положительного эффекта. Такой способ мадридский клуб применял во время трансфера из «Боруссии» Дортмунд прошлым летом.

Кроме того, убедить Холанда перейти в «Реал» попробует и сам Беллингем, который до сих пор поддерживает отличные отношения с нападающим. Джуд и Эрлинг вместе выступали в составе «Боруссии» Дортмунд.