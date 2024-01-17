Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

Беллингем может убедить Холанда перейти в «Реал»

вчера, 23:45

«Реал» продолжает проявлять интерес к подписанию нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Контракт норвежца с «горожанами» истекает в 2027 году, однако этим летом в нём активируется опция выкупа, которая будет составлять 180 млн евро.

«Реал» разработал собственную стратегию, чтобы переманить Холанда. «Сливочные» уже начали контактировать с окружением форварда. Также «Реал» намерен использовать разных агентов в переговорах с Эрлингом и «Манчестер Сити», чтобы добиться положительного эффекта. Такой способ мадридский клуб применял во время трансфера Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд прошлым летом.

Кроме того, убедить Холанда перейти в «Реал» попробует и сам Беллингем, который до сих пор поддерживает отличные отношения с нападающим. Джуд и Эрлинг вместе выступали в составе «Боруссии» Дортмунд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» установил цену за Кепу для «Реала»
Сегодня, 19:52
Тареми прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер»
Сегодня, 16:06
СлухиБензема не покинет «Аль-Иттихад»
Сегодня, 16:03
Слухи«Ливерпуль» по-прежнему претендует на Колуилла
Сегодня, 15:10
«Реал» выбросит звезду ради Мбаппе. Перес может навлечь «проклятие Макелеле»
Сегодня, 14:51Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии11
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Лилля»
Сегодня, 13:19
Сортировать
Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 12:27
Слишком много слухов и мало конкретики))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:23
Мбаппе, Холанд, Венисиус, Беллингем...
А с кем тогда играть?))
Agamaga_
Agamaga_
сегодня в 10:51
Только в Мадриде не знают, что они интересуются Холандом.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 09:35
Два медведя в одной берлоге… не слишком? Это не Дортмунд.
7gzd5p7uspbv
7gzd5p7uspbv
сегодня в 06:43
Вот только хватит ли у Реала на всех звезд денег?
adekvat
adekvat
сегодня в 06:03
Оно ему надо, его и в сити не плохо кормят. Журналюги понапридумывали опять.
112910415
112910415
сегодня в 06:02
и это опять выдумка,
но на вид достаточно убедительная
h2g2g6x22yrd
h2g2g6x22yrd
сегодня в 05:36
Кажется ему и в Сити неплохо
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:19
Скорее бы, а то история с Мбаппе уже надоела.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:44
Как бы курьёз не вышел - а вдруг при встречи двух закадычных товарищей Эрлинг окажется убедительнее и уговорит Джуда перейти в МС...)
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 02:40
Реалу не хватает наконечника, всё-таки Мбаппе это больше на позицию Винисиуса, а Холанд это как раз таки замыкатель которого у Реала нет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:10
Интересно, кого тогда в этом случае Холанд заменит на поле. Винисиуса ? Ну-ну... Хотел бы я посмотреть на бразильца, когда он будет сидеть на скамейке запасных. Или я ошибаюсь, и Винисиус будет рад этому ?
84uesjycbcqs
84uesjycbcqs
вчера в 23:59
Это свидетельствует о тщательной стратегии и тактике клуба в вопросах трансферов.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:55
Отлично. Пусть Холанд переходит в Реал. В Англии уже достаточно многого добился. А Мбаппе пусть продолжает и дальше думать про своё будущее.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 