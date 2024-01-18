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Не продержались и полгода. Шесть звёздных футболистов, которые могут покинуть Саудовскую Аравию уже в январе

вчера, 08:12
Хендерсон
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий
Фирмино Роберто
Фирмино Роберто
Нападающий

Каждый из них может усилить топ-клуб.

Летом 2023 года ряд суперзвёзд перешли в чемпионат Саудовской Аравии, а уже спустя полгода будущее некоторых из них является неопределённым. Футболистов привлекли прибыльные контракты, а мы определили семь звёздных игроков, которые уже подумывают над тем, чтобы вернуться в Европу.

Джордан Хендерсон

В СМИ активно ходят слухи о том, что Хендерсону и его семье трудно акклиматизироваться к жизни в Саудовской Аравии. Интерес к англичанину проявляет «Аякс», который уже практически согласовал контракт с хавбеком. Летом Хендерсон подписал трехлетнюю сделку с саудовским клубом. По данным Capology, заработная плата бывшего капитана «Ливерпуля» составляет примерно 660 000 фунтов стерлингов в неделю. На данном этапе «Аль-Иттифак» находится не в лучшей форме. Клуб выиграл только один из последних 12 матчей, а главной темой для разговоров является сокращение посещаемости на домашнем стадионе команды.

Неудивительно, что на этом фоне Хендерсон рассматривает варианты возвращения в Европу. Для Джордана переход в Саудовскую Аравию явно стал не лучшим шагом. Кроме того, в прессе появилась информация о том, что Джордан не заработал ни одного фунта за полгода выступлений в составе «Аль-Иттифака». Дело в том, что игрок отложил выплату заработной платы, чтобы не платить налоги в Великобритании. Если Хендерсон перейдёт в «Аякс», что является делом практически решённым, он может остаться ни с чем.

Карим Бензема

«Аль-Иттихаду» пришлось приложить много усилий, чтобы переманить француза в Саудовскую Аравию, однако форварду пришлось пережить трудный старт в новом для себя месте. Несмотря на то, что на данный момент Бензема забил 9 голов за «Аль-Иттихад» в чемпионате, клуб не оправдывает ожиданий, занимая седьмое место в лиге. По данным Marca, Бензема не примет участие в предстоящих тренировочных сборах в Дубае, что только подливает масла в огонь о слухах об уходе француза. Бывший нападающий «Реала» хочет вернуться в Европу, а игрока активно сватают в команды из Английской Премьер-Лиги, среди которых фигурирует «Челси».

Роберто Фирмино

После того как Фирмино сделал хет-трик в своем дебютном матче за «Аль-Ахли», его дела резко пошли под откос. Бразилец не забивает в последних 16 матчах в чемпионате, а СМИ уже говорят об его уходе из коллектива. По данным talkSPORT, клубы из Англии, Турции, а также другие команды из Саудовской Аравии, заинтересованы в подписании Фирмино в январе.

Неймар

Бразильская суперзвезда почти не играла за «Аль-Хиляль», однако слухи уже говорят о том, что может покинуть свой нынешний клуб. Ещё до травмы передней крестообразной связки Неймара сообщалось, что он не сходится во мнениях с главным тренером клуба Жорже Жезушем, который недавно неоднозначно высказался в адрес своего подопечного. В интервью изданию AS Жезуш заявил:

У Криштиану Роналду больше страсти к футболу, поэтому данный вид спорта является для него приоритетом. У Неймара больше страсти к другим вещам. Он ставит на первый план свою личную жизнь.

Ещё в сентябре 2023 года бразильский журналист Адемир Кинтино заявил, что Неймар заинтересован в возвращении в «Сантос» в 2025-м. «Сантосу», который недавно вылетел из бразильской Серии А, нужно вернуться в элиту в этом году, если клуб хочет получить шанс подписать Неймара. Кроме того, требования нападающего по заработной плате, вероятно, тоже станут камнем преткновения.

Жота

Несмотря на то, что Жота перешёл в «Аль-Иттихад» из «Селтика» за 30 млн евро, что входит в топ-10 рекордных трансферов Саудовской Аравии, он был исключён из заявки клуба для участия в чемпионате из-за ограничения на количество иностранных игроков (в пользу бразильца Луиса Фелипе). Скорее всего, 24-летний португалец покинет «Аль-Иттихад» в январе, а вероятным местом продолжения его карьеры называют Английскую Премьер-Лигу.

Габриэль Вейга

Летом 2023 года 21-летний испанец, которого называют одним из главных талантов своего поколения, вызвал всеобщее удивление, перейдя в «Аль-Ахли», несмотря на интерес ведущих клубов Европы. В октябре прошлого года Вейга заявил, что перешёл в Саудовскую Аравию не ради денег, что звучало очень странно, зная возраст и способности игрока:

Я приехал в Саудовскую Аравию не только ради денег. Это был лучший вариант для моего развития как футболиста. Здесь я могу прогрессировать, играя рядом со звёздами в развивающейся лиге. Я на все 100% горжусь своим решением.

Возможно, Габи и горд этим переходом, однако несколько месяцев назад Вейга говорил, что уже рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами Саудовской Аравии. По данным СМИ, испанец недоволен своим положение в саудовском клубе, а интерес к полузащитнику проявляется «Манчестер Сити».

Рубен Невеш

Португальского полузащитника начали связывать с возвращением в Английскую Премьер-Лигу уже спустя несколько месяцев после перехода в «Аль-Хиляль». «Ньюкасл» интересовался 26-летний футболистом не только в момент, когда у клуба был переполнен лазарет после начала сезона, но ещё во время летнего трансферного окна. Однако Невеш подчеркнул, что он счастлив в Саудовской Аравии:

До моего перехода в «Аль-Хиляль» был интерес со стороны «Ньюкасла», однако я счастлив здесь, моя семья тоже очень счастлива.

Поскольку «Аль-Хиляль» на данный момент находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, Невеш, скорее всего, пока останется в клубе, однако его долгосрочное будущее в «Аль-Хиляль» кажется маловероятным.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:26
Очень странно, что целая россыпь звезд уже через полгода задумались о побеге. Если верить сводкам, то от таких окладов не уходят.

В пору поверить в теорию, что на самом деле чемпионат Саудовской Аравии - мыльный пузырь и платят им намного меньше. Когда звезды это узнают, то при прочих равных выбирают играть за те же деньги в нормальных лигах.
DXTK
DXTK
вчера в 16:32
Ну вот Арсенал не зевай......Бензема себе забирай. Вот вам форвард который умеет забивать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:14
Главное вовремя переобуться и свалить.
112910415
112910415
вчера в 13:07
кажется, начинает приходить отрезвление ...
протон
протон ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:01
когда контракт подписывали, нолики вытеснили все мысли из головы.
жара, уровень футбола, другая культура. вот это скрытые камни, которые никто не предполагал=)
просто умора.
Удивительно, что эти же люди делали разницу в Европе. Они реально все думали, что на халяву получат кучи бабла, и набьют стату, играя на одной ноге. А оно вон как оказалось - нужно прессинговать и бегать. Ай-я-ай. Ну надо же.
Tex
Tex
вчера в 12:48
Пол года назад везде рассказывали как чемпионат СА убьет европейский футбол... Отрезвление произошло очень быстро. Саудовская Аравия очень спорное место для жизни из-за нравов, климата и многих других вещей
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:46
А ведь кто то радовался, что их кумир подымет чемпионат Саудовской Аравии до высот и даже поверили ему, что Саудовская Аравия круче европейских чемпионатов и даже лиги чемпионов.
И вот приехавшие былые звёзды просто в шоке от того уровня футбола, как любит говорить один пользователь "ожидание и реальность, почувствуйте разницу".
Скоро этот мыльный пузырь лопнет, нет в него не перестанут приезжать "пенсионеры" и молодые игроки среднего уровня, но такой пышности в соц. сетях не будет. А если ещё и португальский создатель пузыря свалит, то все сразу забудут.
ruslanhb
ruslanhb
вчера в 11:43
Единственный кому там хорошо Роналду, потому что больше нигде не нужен. Даже забив массу голов, не получил никакого признания, чем доказал остальным любителям прогресса, что там нечего ловить.

Футбольный бизнес эта лига не интересует. Сливки смахнули, кому надо было.
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 11:18
Бегите парни, бегите, пока не поздно, спасайте свои карьеры. Нельзя в жизни гнаться только за деньгами.
Какой уважающий футболист в здравом уме будет играть в этом чемпионате, если там просто находиться трудно?
Там только для одного футболиста сделали исключение, что его подруга может ходить даже голая, ничего не будет, ну и, трубить во всю, что скоро чемп войдёт в топ-5.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 11:14
После 32х можно ехать и еще лет пять зарабатывать деньги
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:32
Арабам всё равно. Их цель была заполучить ЧМ. Дело сделано. Уже ограничили бюджет на трансферы, делают упор на свою молодежь, зимой никого не подписали. Потихоньку сворачивается искусственный чемпионат. Джордан даже помог арабам, им не придется ему платить.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 10:17
Самая интересная история с Жотой, которого вообще неизвестно зачем взяли, при этом перспективный игрок просиживает штаны, потому что арабы с жиру бесятся.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 09:17
опыт Китая ничему не научил....Лучше бы хороших тренеров молодежи переманивали и растили своих
Mi6
Mi6
вчера в 09:14
А что ещё рассчитывал получить Хендерсон от клуба Аль-ИттиФак?
SeregaMilan55555
SeregaMilan55555
вчера в 09:02
Та по-моему там скоро все покинут ее. Тоже самое было и в Китае, поубегали все
Гость
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