Не продержались и полгода. Шесть звёздных футболистов, которые могут покинуть Саудовскую Аравию уже в январе

Каждый из них может усилить топ-клуб.
Летом 2023 года ряд суперзвёзд перешли в чемпионат Саудовской Аравии, а уже спустя полгода будущее некоторых из них является неопределённым. Футболистов привлекли прибыльные контракты, а мы определили семь звёздных игроков, которые уже подумывают над тем, чтобы вернуться в Европу.
Джордан Хендерсон
В СМИ активно ходят слухи о том, что Хендерсону и его семье трудно акклиматизироваться к жизни в Саудовской Аравии. Интерес к англичанину проявляет «Аякс», который уже практически согласовал контракт с хавбеком. Летом Хендерсон подписал трехлетнюю сделку с саудовским клубом. По данным Capology, заработная плата бывшего капитана «Ливерпуля» составляет примерно 660 000 фунтов стерлингов в неделю. На данном этапе «Аль-Иттифак» находится не в лучшей форме. Клуб выиграл только один из последних 12 матчей, а главной темой для разговоров является сокращение посещаемости на домашнем стадионе команды.
Неудивительно, что на этом фоне Хендерсон рассматривает варианты возвращения в Европу. Для Джордана переход в Саудовскую Аравию явно стал не лучшим шагом. Кроме того, в прессе появилась информация о том, что Джордан не заработал ни одного фунта за полгода выступлений в составе «Аль-Иттифака». Дело в том, что игрок отложил выплату заработной платы, чтобы не платить налоги в Великобритании. Если Хендерсон перейдёт в «Аякс», что является делом практически решённым, он может остаться ни с чем.
Карим Бензема
«Аль-Иттихаду» пришлось приложить много усилий, чтобы переманить француза в Саудовскую Аравию, однако форварду пришлось пережить трудный старт в новом для себя месте. Несмотря на то, что на данный момент Бензема забил 9 голов за «Аль-Иттихад» в чемпионате, клуб не оправдывает ожиданий, занимая седьмое место в лиге. По данным Marca, Бензема не примет участие в предстоящих тренировочных сборах в Дубае, что только подливает масла в огонь о слухах об уходе француза. Бывший нападающий «Реала» хочет вернуться в Европу, а игрока активно сватают в команды из Английской Премьер-Лиги, среди которых фигурирует «Челси».
Роберто Фирмино
После того как Фирмино сделал хет-трик в своем дебютном матче за «Аль-Ахли», его дела резко пошли под откос. Бразилец не забивает в последних 16 матчах в чемпионате, а СМИ уже говорят об его уходе из коллектива. По данным talkSPORT, клубы из Англии, Турции, а также другие команды из Саудовской Аравии, заинтересованы в подписании Фирмино в январе.
Неймар
Бразильская суперзвезда почти не играла за «Аль-Хиляль», однако слухи уже говорят о том, что может покинуть свой нынешний клуб. Ещё до травмы передней крестообразной связки Неймара сообщалось, что он не сходится во мнениях с главным тренером клуба Жорже Жезушем, который недавно неоднозначно высказался в адрес своего подопечного. В интервью изданию AS Жезуш заявил:
У Криштиану Роналду больше страсти к футболу, поэтому данный вид спорта является для него приоритетом. У Неймара больше страсти к другим вещам. Он ставит на первый план свою личную жизнь.
Ещё в сентябре 2023 года бразильский журналист Адемир Кинтино заявил, что Неймар заинтересован в возвращении в «Сантос» в 2025-м. «Сантосу», который недавно вылетел из бразильской Серии А, нужно вернуться в элиту в этом году, если клуб хочет получить шанс подписать Неймара. Кроме того, требования нападающего по заработной плате, вероятно, тоже станут камнем преткновения.
Жота
Несмотря на то, что Жота перешёл в «Аль-Иттихад» из «Селтика» за 30 млн евро, что входит в топ-10 рекордных трансферов Саудовской Аравии, он был исключён из заявки клуба для участия в чемпионате из-за ограничения на количество иностранных игроков (в пользу бразильца Луиса Фелипе). Скорее всего, 24-летний португалец покинет «Аль-Иттихад» в январе, а вероятным местом продолжения его карьеры называют Английскую Премьер-Лигу.
Габриэль Вейга
Летом 2023 года 21-летний испанец, которого называют одним из главных талантов своего поколения, вызвал всеобщее удивление, перейдя в «Аль-Ахли», несмотря на интерес ведущих клубов Европы. В октябре прошлого года Вейга заявил, что перешёл в Саудовскую Аравию не ради денег, что звучало очень странно, зная возраст и способности игрока:
Я приехал в Саудовскую Аравию не только ради денег. Это был лучший вариант для моего развития как футболиста. Здесь я могу прогрессировать, играя рядом со звёздами в развивающейся лиге. Я на все 100% горжусь своим решением.
Возможно, Габи и горд этим переходом, однако несколько месяцев назад Вейга говорил, что уже рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами Саудовской Аравии. По данным СМИ, испанец недоволен своим положение в саудовском клубе, а интерес к полузащитнику проявляется «Манчестер Сити».
Рубен Невеш
Португальского полузащитника начали связывать с возвращением в Английскую Премьер-Лигу уже спустя несколько месяцев после перехода в «Аль-Хиляль». «Ньюкасл» интересовался 26-летний футболистом не только в момент, когда у клуба был переполнен лазарет после начала сезона, но ещё во время летнего трансферного окна. Однако Невеш подчеркнул, что он счастлив в Саудовской Аравии:
До моего перехода в «Аль-Хиляль» был интерес со стороны «Ньюкасла», однако я счастлив здесь, моя семья тоже очень счастлива.
Поскольку «Аль-Хиляль» на данный момент находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, Невеш, скорее всего, пока останется в клубе, однако его долгосрочное будущее в «Аль-Хиляль» кажется маловероятным.
Какой уважающий футболист в здравом уме будет играть в этом чемпионате, если там просто находиться трудно?
Там только для одного футболиста сделали исключение, что его подруга может ходить даже голая, ничего не будет, ну и, трубить во всю, что скоро чемп войдёт в топ-5.
Какой уважающий футболист в здравом уме будет играть в этом чемпионате, если там просто находиться трудно?
Там только для одного футболиста сделали исключение, что его подруга может ходить даже голая, ничего не будет, ну и, трубить во всю, что скоро чемп войдёт в топ-5.
Футбольный бизнес эта лига не интересует. Сливки смахнули, кому надо было.
Футбольный бизнес эта лига не интересует. Сливки смахнули, кому надо было.