Не продержались и полгода. Шесть звёздных футболистов, которые могут покинуть Саудовскую Аравию уже в январе

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вчера, 08:12

Каждый из них может усилить топ-клуб.

Летом 2023 года ряд суперзвёзд перешли в чемпионат Саудовской Аравии, а уже спустя полгода будущее некоторых из них является неопределённым. Футболистов привлекли прибыльные контракты, а мы определили семь звёздных игроков, которые уже подумывают над тем, чтобы вернуться в Европу.

Джордан Хендерсон

В СМИ активно ходят слухи о том, что Хендерсону и его семье трудно акклиматизироваться к жизни в Саудовской Аравии. Интерес к англичанину проявляет «Аякс», который уже практически согласовал контракт с хавбеком. Летом Хендерсон подписал трехлетнюю сделку с саудовским клубом. По данным Capology, заработная плата бывшего капитана «Ливерпуля» составляет примерно 660 000 фунтов стерлингов в неделю. На данном этапе «Аль-Иттифак» находится не в лучшей форме. Клуб выиграл только один из последних 12 матчей, а главной темой для разговоров является сокращение посещаемости на домашнем стадионе команды. Неудивительно, что на этом фоне Хендерсон рассматривает варианты возвращения в Европу. Для Джордана переход в Саудовскую Аравию явно стал не лучшим шагом. Кроме того, в прессе появилась информация о том, что Джордан не заработал ни одного фунта за полгода выступлений в составе «Аль-Иттифака». Дело в том, что игрок отложил выплату заработной платы, чтобы не платить налоги в Великобритании. Если Хендерсон перейдёт в «Аякс», что является делом практически решённым, он может остаться ни с чем.

Карим Бензема

«Аль-Иттихаду» пришлось приложить много усилий, чтобы переманить француза в Саудовскую Аравию, однако форварду пришлось пережить трудный старт в новом для себя месте. Несмотря на то, что на данный момент Бензема забил 9 голов за «Аль-Иттихад» в чемпионате, клуб не оправдывает ожиданий, занимая седьмое место в лиге. По данным Marca, Бензема не примет участие в предстоящих тренировочных сборах в Дубае, что только подливает масла в огонь о слухах об уходе француза. Бывший нападающий «Реала» хочет вернуться в Европу, а игрока активно сватают в команды из Английской Премьер-Лиги, среди которых фигурирует «Челси».

Роберто Фирмино