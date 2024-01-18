«Челси» хочет выручить с продажи Армандо Бройи 50 млн фунтов стерлингов

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сегодня, 00:32

«Челси» готов продать нападающего .

По данным источника, лондонский клуб оценивает албанца в 50 млн фунтов стерлингов. Именно такую сумму «синие» хотят выручить с трансфера форварда.

«Челси» пошёл на такой шаг потому, что другие команды оценивают своих нападающих слишком дорого. Например, «Брайтон» готов отпустить только за 100 млн фунтов стерлингов.