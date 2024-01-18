«Челси» хочет выручить с продажи Армандо Бройи 50 млн фунтов стерлингов

«Челси» готов продать нападающего Армандо Бройю.
По данным источника, лондонский клуб оценивает албанца в 50 млн фунтов стерлингов. Именно такую сумму «синие» хотят выручить с трансфера форварда.
«Челси» пошёл на такой шаг потому, что другие команды оценивают своих нападающих слишком дорого. Например, «Брайтон» готов отпустить Эвана Фергюсона только за 100 млн фунтов стерлингов.
её не остановить !
но за данного спортсмена такую сумму и близко не дадут !
её не остановить !
но за данного спортсмена такую сумму и близко не дадут !
А так ему пора перейти в клуб попроще и игра и результаты у него пойдут
А так ему пора перейти в клуб попроще и игра и результаты у него пойдут
Спасибо за совет, сами разберемся. Для этого есть галочка.
Спасибо за совет, сами разберемся. Для этого есть галочка.