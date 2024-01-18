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«Челси» хочет выручить с продажи Армандо Бройи 50 млн фунтов стерлингов

сегодня, 00:32

«Челси» готов продать нападающего Армандо Бройю.

По данным источника, лондонский клуб оценивает албанца в 50 млн фунтов стерлингов. Именно такую сумму «синие» хотят выручить с трансфера форварда.

«Челси» пошёл на такой шаг потому, что другие команды оценивают своих нападающих слишком дорого. Например, «Брайтон» готов отпустить Эвана Фергюсона только за 100 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:35
гонка ценников ...
её не остановить !
но за данного спортсмена такую сумму и близко не дадут !
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:07
30-35 млн - это его максимум.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:59
Край цена на него сейчас 20, только потому что молод
А так ему пора перейти в клуб попроще и игра и результаты у него пойдут
jbruzz7jn6dh
jbruzz7jn6dh
сегодня в 06:56
И близко не стоит этот никакущий албашка
93xsjqu6m4m5
93xsjqu6m4m5
сегодня в 06:55
Осталось только найти кретина, который на этот развод поведётся
hfpvug6gg84b
hfpvug6gg84b
сегодня в 06:46
Албанцы априори столько не стоят. Нв такую сумму только арабы могут повестись.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:56
Ну если только на аукционе.. , да ещё желательно лот назвать, что то типа - "Золотой албанец"...)
протон
протон
сегодня в 00:41
Sigurd Ring
Спасибо за совет, сами разберемся. Для этого есть галочка.
Tex
Tex
сегодня в 00:38
Так другие хоть иногда голы забивают, а этот уже всем показал, что с метра в пустые ворота затолкнуть не может
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