«Оренбург» продлил контракт с основным вратарём

Президент «Оренбурга» сообщил о продлении контракта с вратарём клуба до лета 2026 года.

Перед Новым годом мы продлили контракт с Сысуевым на два года. Но сейчас не до того, чтобы заниматься продлением контрактов Обухова и Гойковича, вернёмся к этим вопросам позже. Сейчас занимаемся текущими делами трансферного окна и сборов, сосредоточены на этом. Все другие вопросы, в том числе и продление контрактов, будем решать позже. У нас должно быть осмысленное и подготовленное решение.

Михайлов сейчас не тренируется в общей группе из‑за инфекции. Сысуев перенёс операцию на колене после травмы. Я разговаривал с тренером вратарей, Николая потихоньку подтягивают к основным тренировкам, но сейчас он отдельно занимается. У нас сборы проводятся на хорошем уровне, как и планировали.