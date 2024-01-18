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«Оренбург» продлил контракт с основным вратарём

вчера, 15:07

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил о продлении контракта с вратарём клуба Николаем Сысуевым до лета 2026 года.

Перед Новым годом мы продлили контракт с Сысуевым на два года. Но сейчас не до того, чтобы заниматься продлением контрактов Обухова и Гойковича, вернёмся к этим вопросам позже. Сейчас занимаемся текущими делами трансферного окна и сборов, сосредоточены на этом. Все другие вопросы, в том числе и продление контрактов, будем решать позже. У нас должно быть осмысленное и подготовленное решение.

Михайлов сейчас не тренируется в общей группе из‑за инфекции. Сысуев перенёс операцию на колене после травмы. Я разговаривал с тренером вратарей, Николая потихоньку подтягивают к основным тренировкам, но сейчас он отдельно занимается. У нас сборы проводятся на хорошем уровне, как и планировали.

Сысуев выступает за «Оренбург» с зимы 2022 года. В текущем сезоне он провёл в РПЛ 14 матчей, пропустил 20 мячей, 2 матча сыграл на ноль и получил 2 жёлтых карточки.

Ранее Еремякин рассказал, что «Оренбург» продолжит работу в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
Neuron0017
Neuron0017
вчера в 16:28
Не было другого выбора, у них нет денег для нового вратаря.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:23
Это решение руководства клуба и тренерского штаба . Им виднее .
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