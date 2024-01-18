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В «Ахмате» рассказали, почему бразильский полузащитник Даниэль покинул клуб

вчера, 14:48

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, почему полузащитник Даниэль Жуниор досрочно расторг арендное соглашение с российским клубом.

Почему Даниэль Жуниор покинул «Ахмат», лучше спросить у него самого. Это была исключительно его инициатива. Нам никто ничего не объяснял. После окончания первой части чемпионата Даниэль Жуниор вернулся к себе домой, всё остальное произошло уже в период отпуска. Мы обо всём договорились с его клубом, по согласию сторон расторгли арендное соглашение.

Даниэль выступал за «Ахмат» с сентября 2023 года. На его счету 7 матчей, 2 голевых передачи и 2 жёлтых карточки.

Ранее в «Ахмате» раскрыли подробности трансфера защитника Лукаса Ловата.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 14:57
Значит дома сказали возвращаться надо, другие перспективы. Замена найдётся!!!
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