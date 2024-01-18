«Барселона» обыграла клуб из третьей лиги в 1/8 финала Кубка Испании

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вчера, 23:26

Клуб из третьей лиги «Унионистас де Саламанка» проиграл «Барселоне» (1:3) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

На 31-й минуте первый гол в игре забил полузащитник хозяев поля Альваро Гомес. На 45-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сравнял счёт.

На 69-й минуте Жюль Кунде вывел каталонский клуб вперёд, а на 73-й минуте Алехандро Бальде удвоил преимущество «сине-гранатовых».