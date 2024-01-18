«Барселона» обыграла клуб из третьей лиги в 1/8 финала Кубка Испании

Клуб из третьей лиги «Унионистас де Саламанка» проиграл «Барселоне» (1:3) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
На 31-й минуте первый гол в игре забил полузащитник хозяев поля Альваро Гомес. На 45-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сравнял счёт.
На 69-й минуте Жюль Кунде вывел каталонский клуб вперёд, а на 73-й минуте Алехандро Бальде удвоил преимущество «сине-гранатовых».
Я, конечно, ржу с "Барселоны", в первую очередь с Лапорты и Хави, конечно, но не особо желаю им поражений, чем дольше Хави останется, тем более, тем хуже для них, хаха)
Я, конечно, ржу с "Барселоны", в первую очередь с Лапорты и Хави, конечно, но не особо желаю им поражений, чем дольше Хави останется, тем более, тем хуже для них, хаха)
Плохо, когда нет денег, совсем нет...
Плохо, когда нет денег, совсем нет...