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«Барселона» обыграла клуб из третьей лиги в 1/8 финала Кубка Испании

вчера, 23:26
Унионистас де СаламанкаЛоготип футбольный клуб Унионистас де Саламанка1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Клуб из третьей лиги «Унионистас де Саламанка» проиграл «Барселоне» (1:3) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

На 31-й минуте первый гол в игре забил полузащитник хозяев поля Альваро Гомес. На 45-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сравнял счёт.

На 69-й минуте Жюль Кунде вывел каталонский клуб вперёд, а на 73-й минуте Алехандро Бальде удвоил преимущество «сине-гранатовых».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 12:03
Да хоспади, это твои фантазии) Я не особо верил, что "Унионистас" могут выиграть, учитывая, что у "Барселоны" ещё Гюндо, Лёва и Педри были на усиление, и болел за них просто потому, что ни за гранда Примеры же мне болеть против аутсайдера третьего дивизиона, тогда лучше не смотреть, я матч "Реала" прошлый пропустил, потому что знал, что на изи выиграют, вот с Яйцетрясом я даже не жалею, что проиграли, потому что зарубились хорошо и ему в целом повезло просто)

Я, конечно, ржу с "Барселоны", в первую очередь с Лапорты и Хави, конечно, но не особо желаю им поражений, чем дольше Хави останется, тем более, тем хуже для них, хаха)
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 08:18
Как ты надеялся на поражение каталонцев после пропущенного гола. Облом.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 06:11
Победа Хави ни о чем
112910415
112910415
сегодня в 05:48
и опять кое-как ! (
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:34
Барселона просто деградирует....
Плохо, когда нет денег, совсем нет...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 03:34
Это была далеко не тики-така. Это был дыр-дыр)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:24, ред.
Бальде расчехлился... Мда... Так глядишь на дорогу в Гадюкино и асфальт положут.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:29
Поздравляю Хави. Но с двумя третями игроков основы в старте первый тайм очень неубедительный был.
Гость
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