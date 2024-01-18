Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКубок Азии 2023

Сборная Австралии обыграла команду Сирии и вышла в плей-офф Кубка Азии

вчера, 16:34
СирияЛоготип футбольный клуб Сирия0 : 1Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияМатч завершен

Сборная Австралии одолела команду Сирии во 2-м туре группового этапа Кубка Азии (1:0).

Гол забил Джексон Ирвин на 59-й минуте.

Австралия вышла в плей-офф турнира, она лидирует в группе В (6 очков), Сирия идет на 3-м месте (1 пункт).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Атлетико» в овертайме обыграл «Реал» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании
Сегодня, 02:19
Египет сыграл вничью с Ганой на Кубке Африканских Наций
Сегодня, 00:58
«Наполи» разгромил «Фиорентину» в полуфинале Суперкубка Италии
Вчера, 23:55
«Барселона» обыграла клуб из третьей лиги в 1/8 финала Кубка Испании
Вчера, 23:26
Нигерия обыграла Кот-д'Ивуар в матче Кубка Африканских Наций
Вчера, 22:00
«Ростов» обыграл «Динамо» из Самарканда в товарищеском матче
Вчера, 18:19 Фото
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:28
сирийцы тоже играли достойно
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:31, ред.
Австралия фаворит группы и должна была спокойно выходить из этой группы, чего они и сделали по итогу двух туров. В этой группе играет сборная Узбекистана, которая в первом туре сыграла вничью с Сирией а во втором туре обыграла Индию 3-0 (кстати, Файзуллаев из ЦСКА отличился в этом матче забитым мячом), и идет на вторрм месте сразу же после сборной Австралии, и в заключительном туре эти сборные сыграют между собой и надеюсь сборная Узбекистана так же выйдет из группы!!!
9fu785ewj6zj
9fu785ewj6zj
вчера в 18:25
Сирийцы бились достойно. Такое поражение сродни победе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:54
Австралию с победой и выходом в плей - офф !
протон
протон
вчера в 17:05
    Neutron021
    Neutron021
    вчера в 16:48

    Советские фильмы любите? Это аналог "эпического" спора. С меня уже достаточно.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     