Сборная Австралии обыграла команду Сирии и вышла в плей-офф Кубка Азии

Сборная Австралии одолела команду Сирии во 2-м туре группового этапа Кубка Азии (1:0).
Гол забил Джексон Ирвин на 59-й минуте.
Австралия вышла в плей-офф турнира, она лидирует в группе В (6 очков), Сирия идет на 3-м месте (1 пункт).
Сборная Австралии одолела команду Сирии во 2-м туре группового этапа Кубка Азии (1:0).
Гол забил Джексон Ирвин на 59-й минуте.
Австралия вышла в плей-офф турнира, она лидирует в группе В (6 очков), Сирия идет на 3-м месте (1 пункт).
Советские фильмы любите? Это аналог "эпического" спора. С меня уже достаточно.
Советские фильмы любите? Это аналог "эпического" спора. С меня уже достаточно.