Сборная Австралии обыграла команду Сирии и вышла в плей-офф Кубка Азии

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вчера, 16:34

Сборная Австралии одолела команду Сирии во 2-м туре группового этапа Кубка Азии (1:0).

Гол забил Джексон Ирвин на 59-й минуте.

Австралия вышла в плей-офф турнира, она лидирует в группе В (6 очков), Сирия идет на 3-м месте (1 пункт).