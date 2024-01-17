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«Бристоль Сити» одолел «Вест Хэм» в матче Кубка Англии

сегодня, 00:41
Бристоль СитиЛоготип футбольный клуб Бристоль Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Бристоль Сити» выиграл у «Вест Хэма» в переигровке 3-го раунда Кубка Англии (1:0).

Гол забил Томми Конвей на 3-й минуте. У гостей на 51-й красную карточку получил Мохамед Бенрахма.

В первом матче команды сыграли со счетом 1:1.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:49
Кубковые матчи - это уже совсем другая история и другой турнир, в котором любая команда может преподнести сюрпризы. Результат матча здесь нередко определяет не настрой, а не класс команды. Бристоль настроился лучше на этот матч и в итоге
аутсайдер Чемпионшипа обыграл крепкого середняка АПЛ.
3tfvf63z8b53
3tfvf63z8b53
сегодня в 07:48
Не ожидал проигрыша от молотобойцев
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:04
Удаление конечно сыграло свою роль , тем не менее стоит поздравить Бристоль с выходом в следующий круг.
112910415
112910415
сегодня в 05:56
большая печаль для фанатов !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:47
Мойес только зря почти основу в двух матчах загонял, тоже, конечно, физрук знатный
Гость
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