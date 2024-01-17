«Бристоль Сити» одолел «Вест Хэм» в матче Кубка Англии

«Бристоль Сити» выиграл у «Вест Хэма» в переигровке 3-го раунда Кубка Англии (1:0).
Гол забил Томми Конвей на 3-й минуте. У гостей на 51-й красную карточку получил Мохамед Бенрахма.
В первом матче команды сыграли со счетом 1:1.
|Бристоль Сити1 : 0Вест Хэм
|Матч завершен
«Бристоль Сити» выиграл у «Вест Хэма» в переигровке 3-го раунда Кубка Англии (1:0).
Гол забил Томми Конвей на 3-й минуте. У гостей на 51-й красную карточку получил Мохамед Бенрахма.
В первом матче команды сыграли со счетом 1:1.
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