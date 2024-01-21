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Лучший бомбардир Первой лиги не вернётся в «Краснодар»

вчера, 10:49

Футбольный агент Далил Беньяхия, представляющий интересы нападающего тульского «Арсенала» Жонатана Окоронкво, сообщил, что игрок останется в Туле до лета.

Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона.

В текущем сезоне Первой лиги, выступая на правах аренды за «Арсенал», Окоронкво провёл 20 матчей, забил 13 мячей и отдал 2 голевых передачи. Летом 2024 года 20-летний нигериец вернётся в «Краснодар», контракт с которым действует до лета 2026 года.

Ранее «чёрно-зелёные» объявили о подписании полузащитника сборной Колумбии.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:46
Сейчас наберется опыта, покажет себя (уже показывает в принципе) и в следующем сезоне сможет побороться за выход на поле у быков
112910415
112910415
вчера в 13:54
постоянная практика ему на пользу
8aqyq9mugaa8
8aqyq9mugaa8
вчера в 12:16
Перспективы у него есть. В пердиве он быстрее наберётся опыта играя, чем сидя в Краснодаре на лавке.
ОПС
ОПС
вчера в 11:57
Пусть играет, пока играется. Видно, что в Туле он пришелся ко двору.
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:59
Всё правильно, зачем метаться
Отыграет сезон и всё, тем более Кордоба вернётся после дисквалификации
Гость
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