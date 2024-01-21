Лучший бомбардир Первой лиги не вернётся в «Краснодар»

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вчера, 10:49

Футбольный агент Далил Беньяхия, представляющий интересы нападающего тульского «Арсенала» , сообщил, что игрок останется в Туле до лета.

Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона.

В текущем сезоне Первой лиги, выступая на правах аренды за «Арсенал», Окоронкво провёл 20 матчей, забил 13 мячей и отдал 2 голевых передачи. Летом 2024 года 20-летний нигериец вернётся в «Краснодар», контракт с которым действует до лета 2026 года.

Ранее «чёрно-зелёные» объявили о подписании полузащитника сборной Колумбии.