«Краснодар» подписал контракт с игроком сборной Колумбии Кастаньо

1705818241

вчера, 09:24

«Краснодар» официально объявил о подписании контракта с полузащитником «Крус Асуля» и сборной Колумбии . Соглашение будет действовать до 30 июня 2028 года.

Стороны договорились несколько недель назад, а сегодня были улажены последние формальности. Колумбиец будет играть под номером 5.

В текущем сезоне Кастаньо провёл 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего колумбийца в 4 миллиона евро.