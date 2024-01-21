«Краснодар» подписал контракт с игроком сборной Колумбии Кастаньо

«Краснодар» официально объявил о подписании контракта с полузащитником «Крус Асуля» и сборной Колумбии Кевином Кастаньо. Соглашение будет действовать до 30 июня 2028 года.
Стороны договорились несколько недель назад, а сегодня были улажены последние формальности. Колумбиец будет играть под номером 5.
В текущем сезоне Кастаньо провёл 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего колумбийца в 4 миллиона евро.
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золото нужно команде !
золото нужно команде !
Контракт до: 31 дек. 2026 г.
Полгода назад "Крус Асуль" купил его за 3,66 млн...5 января продал Краснодару за 7,3 млн.......
И....Костаньо в "текущем сезоне" не мог провести 33 матча....
13 матчей за клуб (1 голевая передача) и 4 игры за сборную....
Контракт до: 31 дек. 2026 г.
Полгода назад "Крус Асуль" купил его за 3,66 млн...5 января продал Краснодару за 7,3 млн.......
И....Костаньо в "текущем сезоне" не мог провести 33 матча....
13 матчей за клуб (1 голевая передача) и 4 игры за сборную....