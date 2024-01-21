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«Краснодар» подписал контракт с игроком сборной Колумбии Кастаньо

вчера, 09:24

«Краснодар» официально объявил о подписании контракта с полузащитником «Крус Асуля» и сборной Колумбии Кевином Кастаньо. Соглашение будет действовать до 30 июня 2028 года.

Стороны договорились несколько недель назад, а сегодня были улажены последние формальности. Колумбиец будет играть под номером 5.

В текущем сезоне Кастаньо провёл 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего колумбийца в 4 миллиона евро.

«Краснодар» подписал контракт с игроком сборной Колумбии Кастаньо«Краснодар» подписал контракт с игроком сборной Колумбии Кастаньо

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Все комментарии
Ветер23
Ветер23
вчера в 15:12
Выиграл конкуренцию в сборной у Барриоса из Зенита. И помог отыграться и выиграть Колумбии сборную Бразилию.
Добро пожаловать!
112910415
112910415
вчера в 13:34
свистать всех наверх !
золото нужно команде !
drug01
drug01
вчера в 10:10
Улыбка красивая, видно очень доволен! Ведь у команды очень большая задача, удачи!
sova147
sova147
вчера в 10:06
5 номер посмотрим его в игре, Неужели своя школа обеднела?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:02, ред.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн. (а не 1,8 млн)
Контракт до: 31 дек. 2026 г.

Полгода назад "Крус Асуль" купил его за 3,66 млн...5 января продал Краснодару за 7,3 млн.......

И....Костаньо в "текущем сезоне" не мог провести 33 матча....
13 матчей за клуб (1 голевая передача) и 4 игры за сборную....
8vnj6ccxy473
8vnj6ccxy473
вчера в 10:00
Ну неужели у Краснодара доморощенные игроки слабее колумбийца? Не верю.
adekvat
adekvat ответ t93m4x2gy6zq (раскрыть)
вчера в 09:57
Да не только у Краснодара.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:45
Посмотрим как он заиграет в Краснодаре.
ОПС
ОПС
вчера в 09:44
Усиление или нет покажет сезон. А вот то, что предупреждения почти в каждом третьем матче не может не настораживать.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:34
Наконец-то подписали Кастаньо, теперь он будет играть за Краснодар.
t93m4x2gy6zq
t93m4x2gy6zq
вчера в 09:30
Южноамериканцы у Краснодара в приоритете при покупке новых игроков.
49fkkbhrr9xv
49fkkbhrr9xv
вчера в 09:28
Судя по количеству жёлтых карточек - настоящий костолом.
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