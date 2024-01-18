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В «Динамо» не спешат с трансферами. В шести очках от вершины, но подводит оборона

вчера, 17:10
Марцел Личка
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Захарян Арсен
Захарян Арсен
Полузащитник
Тюкавин Константин
Тюкавин Константин
Нападающий
Паршивлюк Сергей
Паршивлюк Сергей
Защитник

Пора искать защитников на разные позиции.

У «Зенита» четыре новичка, а у «Динамо» ни одного

Хотя у петербуржцев нет спортивного директора, что выливается в скандалы вроде ухода Кругового в ЦСКА, чемпионы РПЛ пытаются зимой увеличить обойму. Пришёл защитник Нино, хавбек Ахметов, вингер Педро и второй форвард Артур. А «Динамо», с которым «Зенит» сыграет в ответном матче плей-офф Пути РПЛ – проигравший вылетит в кубковый путь, где нет второго шанса, пока не подписало ни одного футболиста.

Судя по финансовому отчёту РФС, «бело-голубые» в тройке по бюджету в РПЛ. Летом вложили в новичков солидные 20 миллионов евро, а рыночная стоимость подписанных футболистов в два раза выше. Чавеса и Карраскаля взяли «со скидкой», а Битело может отыграть 10 миллионов евро, которые достались «Гремио». Но были потери, ушёл не только Захарян. Сазонов выбрал «Торино». Шиманьски перешёл в «Фенербахче» за почти 10 миллионов евро. Моро в «Болонье», а Норманн, арендованный у «Ростова», уехал из Москвы.

Кадровая обойма сократилась. Из 29 игроков с минутами в РПЛ многие уехали или выпали из основы. Кутицкий уступил Лаксальту в опорной зоне. Лепский и Лесовой почти не играли, Гагнидзе и Грулёв провели на поле меньше 200 минут в чемпионате. Первая заявка «Динамо» из двадцати человек. Но защитник Бессмертный и форвард Гладышев без опыта, ветеран с правого фланга Паршивлюк на границе 35-летия.

А вингеры Макаров и Карраскаль имели проблемы с дисциплиной, что влияет на их перспективы. В заявке первой команды 23 полевых игрока, но основная обойма 13 человек. А ведь Смолов и Паршивлюк ветераны, не обойдётся без травм. Но москвичи не спешат с покупками, хотя трансферная дорога из двух полос. Кроме разговора о подписаниях есть также тема потерь, которые могут уничтожить команду Лички.

Бувач понимает, что Захарян не последняя потеря

Арсена критикуют в Испании, ведь ждали голов от одного из самых дорогих новичков скромного трансферного лета в Испании. Захарян адаптируется без множества результативных действий. Но даже вчера против «Осасуны» молодой футболист сыграл в тройке в середине поля. А не у всех хавбеков такая высокая результативность, как у Беллингема. В «Реале Сосьедад» не паникуют и вряд ли сожалеют, что подписали игрока «Динамо».

А спортивный директор «Динамо» Бувач понимает, что после оттока опытных легионеров и перехода Захаряна в зарубежный клуб московская команда остаётся интересной для скаутов. Тюкавину всего 21 год, его рыночная стоимость в 10 миллионов евро смешная для серьёзных покупателей. Битело, если адаптируется в Европе, автоматически получит приглашения. Про уход мексиканца Чавеса тоже говорили, хотя вряд ли Луис недоволен сменой клуба.

Но даже молодые защитники – Фернандес, Маричал и Майсторович, хотя начало сезона по разным причинам у них не сложилось, в списках скаутов из-за возраста. У «Динамо» впереди борьба за тройку в РПЛ и победу в Кубке, нужно точечное усиление. Пауза от Бувача затянулась. Говорили, что Желько сам получил приглашение от «Црвены Звезды», боснийца рассматривали на роль тренера сербского клуба. Если правда, то плохие новости для «Динамо».

Важно усилить линию защиты для шанса на титулы

«Динамо» на второй строчке по среднему проценту сейвов голкиперов. Активно вступают в борьбу, но пропустили 22 мяча против 12 у лидера «Краснодара». Сафонов отразил 58 ударов, а Шунин и Лещук суммарно 78. Нет в РПЛ команды, которая чаще подставляет голкиперов. Даже «Оренбург», где раньше работал Личка, допускает меньше чужих ударов. Вратари «Зенита» собрали всего 27 сейвов, зимой тренер «Динамо» должен сделать всё, чтобы Бальбуэна, Маричал и Фернандес пришли в себя.

Но если не получится улучшить готовность защитников, то нужны новички. Фанаты не откажутся от подписания надёжного центрального оборонца. Хотя на флангах тоже есть вопросы. Слева в атаку хорошо ходил резкий Скопинцев, но Дмитрий может стать трансферной целью «Зенита». Скорее всего, откажется, ведь предложат место на скамейке, но деньги зато хорошие. А справа у «Динамо» трое – Бессмертный, Паршивлюк и Даса, но нет лёгкости и удачной позиционной игры в обороне.

На скамейке маловато опытных мастеров, способных с ходу усилить игру, особенно если будут травмы в защите. И не только в обороне, особенно в свете потенциальных прощаний. Фомин, Тюкавин, Битело, Чавес, Нгамалё и Скопинцев могут заинтересовать другие клубы через пару месяцев. Весна для «Динамо» определяющая. От «бело-голубых» ждут заметного прогресса в защите и эффективности в атаке, ведь нападающие уступают коллегам из «Зенита» и «Локомотива» по реализации.

Не исключаем, что Личка считает основу сформированной и верит, что юный центральный защитник Майсторович успешно вернётся на поле после сложнейшей травмы. Но странно отдавать судьбу целого сезона в руки 18-летнему сербу или его молодым латиноамериканским коллегам Маричалу и Фернандесу. Также ни один инсайд и вингер «Динамо», а в списке Макаров, Карраскаль, Нгамалё, Грулёв и Гладышев, не впечатлили в первой части сезона высокой результативностью.

У центрального форварда Тюкавина 8 мячей, из которых пять забил в последних играх года. Третье место команды Лички в РПЛ это аванс. «Локомотив», «Спартак» и даже ЦСКА не сдались. Поэтому удивляет молчание Бувача на трансферном рынке. Пока обсуждают только один трансфер на выход. Матч «Динамо» против «Локомотива» через полтора месяца, чем раньше подпишут новичков – тем больше времени на адаптацию.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 19:49
Доброго Здоровья kazakoff
Майсторович восстанавливается после операции(весной) на разорванных крестах. Пока по индивидуальной программе, но скоро присоединится к основной команде.
Capral
Capral
вчера в 19:48
Удивительно, но во время работы Йокановича в ДИНАМО, не припомню, чтобы Багров затрагивал тему обороны команды. А ведь именно у Славиши- была самая молодая, самая неопытная и самая несыгранная ЦЗ!!! И все молчали, а лицемер гафин, даже приказал отпраздновать 100 лет клуба, чуть ли не чемпионством!!! Сейчас, когда команда укомплектована лучше некуда, Багров бьёт тревогу про слабую оборону...

Сколько раз говорил- отправить Скопинцева в полузащиту!!! От него на левом краю обороны- только проблемы. Подключается в атаку, заигрывается, возвращаться не успевает. В отборе и в выборе позиции- слаб. У ДИНАМО, сейчас, не самая надежная защита, но все-же, с возвращением Бальбуэна, она стала крепче, да и его опыт передается, и тому же Маричалю, и Фернандесу. К тому же, за два года в ДИНАМО, эти люди повзрослели и приобрели необходимый опыт.

С приходом в команду- Бетело, Чавеса и Карраскаля, значительно усилилась полузащита, и на мой взгляд, она сейчас- самая сильная в ПЛ. Личке надо уяснить, одну важнейшую вещь: никая, самая надежная оборона не сыграет идеально- без гармоничного сочетания со средней линией. Защита и полузащита в современном футболе, одна без другой существовать не могут это- АКСИОМА!!! Сколько уже Спартак накупил защитников- а толку никакого.
stanichnik
stanichnik ответ Alexander Zverev (раскрыть)
вчера в 19:44
Если усилят состав качественным игроком в линии обороны я буду только приветствовать. Но, как сказал год назад один из наших руководителей сейчас в Динамо игроков на два состава. Даса-Паршивлюк-Бессмертный-Майсторович-Бальбуэна-Фернандес-Маричаль-Скопинцев-Лаксальт, плюс на сборы с главной командой поехали Лепский и Зайдензаль. В общем если к концу сборов всех больных и хворых поставят в строй в распоряжении у Лички будет аж 11 защитников.
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:43
Да центральный защитник нужен один Динамо
Бальбуэна у них за главного, а вот напарники не блещут
И Майстровича взяли молодого что-то не заигрывают
Alexander Zverev
Alexander Zverev ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:27
Добрый вечер! Абсолютно согласен с Вами. Просто хотелось бы увидеть грамотное продолжение трансферной кампании, особенно в это трансферное окно. Они заработали хорошие деньги, теперь их нужно успешно инвестировать. Хорошо бы линию защиты усилить, они много пропускают.
stanichnik
stanichnik ответ Alexander Zverev (раскрыть)
вчера в 19:18
Доброго Здоровья Alexander!
На сколько правильным было решение доверить клуб чешскому специалисту будем судить после окончания чемпионата, но справедливости ради надо отметить, что пока на промежуточном этапе позиция команды в турнирной таблице, оправдывает его назначение на пост Главного тренера.

А в список игроков проданных в прошлое лето хочу добавить Шиманьски и Морро, они хоть и покинули клуб ещё в позапрощлое лето, но полноценные трансферы состоялись только в прошлом году.

Теперь, что касается Караскаля, Динамо заплатило около 5,5 миллиона евро и ещё по некоторым источникам пол-миллиона посредникам, оказавшим содействие в переходе колумбийца в ЦСКА, но не семь, как изначально хотели армейцы. Хотя на Трансфермаркете значится именно эта сумма.
Alexander Zverev
Alexander Zverev
вчера в 18:24
Трансферная кампания «Динамо» вышла неплохой и вполне претендует на статус одной из самых успешных прошлым летом. Первым и самым главным стало подписание Марцела Лички, который вместе с руководством взялся за перестройку команды после не самого удачного года столетия клуба.

Первым крупным достижением стоит выделить не приобретение, а продажу одного из главных талантов российского футбола Арсена Захаряна. Изначально на футболиста имели планы в «Фейеноорде», однако в конечном итоге россиянин оказался в «Реале Сосьедад». Испанцы расщедрились и выделили на приобретение игрока 13 миллионов. Вместе с ним стан бело-голубых покинул центральный защитник Саба Сазонов - в «Торино» выложили за грузинского игрока 2,75 млн.

На вырученные средства в «Динамо» провели неплохую закупку. В первую очередь укрепили полузащиту. За 6,5 миллиона приобрели опорника сборной Мексики Луиса Чавеса, а также подобрали поникшего в ЦСКА Хорхе Карраскаля за 3,5 млн.

Но в это трансферное окно могли бы что-то предпринять.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:01
Доброго Здоровья Автору и спасибо за статью!
Трансферы любят тишину, тем более, что трансферное окно в РПЛ откроется только через неделю и со слов Гафина фк Динамо Москва не планирует вести массовую закупку этой зимой, а будет проводить точечное укрепление состава качественными футболистами по требованию Главного тренера. Тут главное не пороть горячку и основательно пройтись по рынку, который сейчас открылся в Азии и Африке, где проходят чемпионаты между сильнейшими сборными и там вполне могут нарисоваться привлекательные варианты, надо только внимательно к нему присмотреться.

А то что касается возможных уходов лидеров команды, так от этого никто не застрахован, только состоятся они с большей вероятностью только после окончания сезона и чем выше будет командный результат, тем выше будет эта вероятность. Но сначала надо хоть что-то выиграть, не обязательно титул, тут как говорится можно согласиться и на медаль. Болейте за своих, а не против чужих!
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