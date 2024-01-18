В «Динамо» не спешат с трансферами. В шести очках от вершины, но подводит оборона

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вчера, 17:10

Пора искать защитников на разные позиции.

У «Зенита» четыре новичка, а у «Динамо» ни одного

Хотя у петербуржцев нет спортивного директора, что выливается в скандалы вроде ухода Кругового в ЦСКА , чемпионы РПЛ пытаются зимой увеличить обойму. Пришёл защитник Нино, хавбек Ахметов, вингер Педро и второй форвард Артур. А «Динамо», с которым «Зенит» сыграет в ответном матче плей-офф Пути РПЛ – проигравший вылетит в кубковый путь, где нет второго шанса, пока не подписало ни одного футболиста.

Судя по финансовому отчёту РФС , «бело-голубые» в тройке по бюджету в РПЛ . Летом вложили в новичков солидные 20 миллионов евро, а рыночная стоимость подписанных футболистов в два раза выше. Чавеса и Карраскаля взяли «со скидкой», а Битело может отыграть 10 миллионов евро, которые достались «Гремио». Но были потери, ушёл не только Захарян. Сазонов выбрал «Торино». Шиманьски перешёл в «Фенербахче» за почти 10 миллионов евро. Моро в «Болонье», а Норманн, арендованный у «Ростова», уехал из Москвы.

Кадровая обойма сократилась. Из 29 игроков с минутами в РПЛ многие уехали или выпали из основы. Кутицкий уступил Лаксальту в опорной зоне. Лепский и Лесовой почти не играли, Гагнидзе и Грулёв провели на поле меньше 200 минут в чемпионате. Первая заявка «Динамо» из двадцати человек. Но защитник Бессмертный и форвард Гладышев без опыта, ветеран с правого фланга Паршивлюк на границе 35-летия.

А вингеры Макаров и Карраскаль имели проблемы с дисциплиной, что влияет на их перспективы. В заявке первой команды 23 полевых игрока, но основная обойма 13 человек. А ведь Смолов и Паршивлюк ветераны, не обойдётся без травм. Но москвичи не спешат с покупками, хотя трансферная дорога из двух полос. Кроме разговора о подписаниях есть также тема потерь, которые могут уничтожить команду Лички.

Бувач понимает, что Захарян не последняя потеря

Арсена критикуют в Испании, ведь ждали голов от одного из самых дорогих новичков скромного трансферного лета в Испании. Захарян адаптируется без множества результативных действий. Но даже вчера против «Осасуны» молодой футболист сыграл в тройке в середине поля. А не у всех хавбеков такая высокая результативность, как у Беллингема. В «Реале Сосьедад» не паникуют и вряд ли сожалеют, что подписали игрока «Динамо».

А спортивный директор «Динамо» Бувач понимает, что после оттока опытных легионеров и перехода Захаряна в зарубежный клуб московская команда остаётся интересной для скаутов. Тюкавину всего 21 год, его рыночная стоимость в 10 миллионов евро смешная для серьёзных покупателей. Битело, если адаптируется в Европе, автоматически получит приглашения. Про уход мексиканца Чавеса тоже говорили, хотя вряд ли Луис недоволен сменой клуба.

Но даже молодые защитники – Фернандес, Маричал и Майсторович, хотя начало сезона по разным причинам у них не сложилось, в списках скаутов из-за возраста. У «Динамо» впереди борьба за тройку в РПЛ и победу в Кубке, нужно точечное усиление. Пауза от Бувача затянулась. Говорили, что Желько сам получил приглашение от «Црвены Звезды», боснийца рассматривали на роль тренера сербского клуба. Если правда, то плохие новости для «Динамо».

Важно усилить линию защиты для шанса на титулы

«Динамо» на второй строчке по среднему проценту сейвов голкиперов. Активно вступают в борьбу, но пропустили 22 мяча против 12 у лидера «Краснодара». Сафонов отразил 58 ударов, а Шунин и Лещук суммарно 78. Нет в РПЛ команды, которая чаще подставляет голкиперов. Даже «Оренбург», где раньше работал Личка, допускает меньше чужих ударов. Вратари «Зенита» собрали всего 27 сейвов, зимой тренер «Динамо» должен сделать всё, чтобы Бальбуэна, Маричал и Фернандес пришли в себя.

Но если не получится улучшить готовность защитников, то нужны новички. Фанаты не откажутся от подписания надёжного центрального оборонца. Хотя на флангах тоже есть вопросы. Слева в атаку хорошо ходил резкий Скопинцев, но Дмитрий может стать трансферной целью «Зенита». Скорее всего, откажется, ведь предложат место на скамейке, но деньги зато хорошие. А справа у «Динамо» трое – Бессмертный, Паршивлюк и Даса, но нет лёгкости и удачной позиционной игры в обороне.

На скамейке маловато опытных мастеров, способных с ходу усилить игру, особенно если будут травмы в защите. И не только в обороне, особенно в свете потенциальных прощаний. Фомин, Тюкавин, Битело, Чавес, Нгамалё и Скопинцев могут заинтересовать другие клубы через пару месяцев. Весна для «Динамо» определяющая. От «бело-голубых» ждут заметного прогресса в защите и эффективности в атаке, ведь нападающие уступают коллегам из «Зенита» и «Локомотива» по реализации.

Не исключаем, что Личка считает основу сформированной и верит, что юный центральный защитник Майсторович успешно вернётся на поле после сложнейшей травмы. Но странно отдавать судьбу целого сезона в руки 18-летнему сербу или его молодым латиноамериканским коллегам Маричалу и Фернандесу. Также ни один инсайд и вингер «Динамо», а в списке Макаров, Карраскаль, Нгамалё, Грулёв и Гладышев, не впечатлили в первой части сезона высокой результативностью.