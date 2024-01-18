Дзюба, Денисов и Быстров – герои скандальных трансферов. А вот Аршавин не пошёл в «Спартак»

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вчера, 22:30

А вот другой футболист «Зенита» — новичок ЦСКА .

Данил Круговой («Зенит» — ЦСКА )

Двадцать семь лет не было прямых трансферов из «Зенита» в ЦСКА . Двадцать два года не было обратной сделки. Хотя миллионы предлагали многим – Игнашевичу, Акинфееву, Жиркову, Дзагоеву и Головину. Но даже иностранец Влашич отказал «Зениту». Круговой пока не суперзвезда, но его трансфер точно скандальный. Данил хочет играть чаще, отказался от огромных денег в «Зените». За 18 месяцев не сумели договориться, концовку сезона латераль проведет во второй команде петербуржцев. Гинер отомстил петербуржцам за летнее подписание Фернандеса, возвращение которого планировал ЦСКА .

Владимир Быстров («Спартак» — «Зенит»)

Дорога в Москву была необычной, хотя мотивы Владимира понятные, мечтал играть в ЛЧ . Быстров поссорился с тренером Петржелой, а «Зенит» вместе с Владимиром едва не отдал «Спартаку» Аршавина. Кстати, Андрей ещё несколько раз мог оказаться в Москве, даже после «Арсенала». А в случае Быстрова скандальнее был обратный трансфер. Федун и Карпин ворчали, что им приказали вернуть будущего «эксперта Володьку». Болельщики «Зенита» встретили игрока пролетарскими криками. Называли «свиньей», «Иудой» и «предателем», даже при встрече в магазинах и кафе.

Александр Самедов («Локомотив» — «Спартак»)

Лидер «Локомотива» Глушаков сумел уйти в «Спартак», за который раньше брезговал играть, чуть тише, чем позже ветеран Самедов. Александр сыграл в четырех столичных клубах – «Москве», «Динамо», «Локомотиве» и «Спартаке». Фанаты «железнодорожников» на него обиделись, вывесили баннер с надписью: «Прощай, московская дворняжка». Но Самедов оказался породистым новичком для «Спартака», где сошелся с Каррерой лучше, чем с Семиным. Александр выиграл единственное в карьере чемпионство именно с Массимо.

Игорь Денисов («Зенит» — «Анжи»)

Денисова в молодости сложно было назвать адекватным человеком, в его жизни были откровенно мерзкие поступки. Заводился легко, отходил долго. Когда узнал зарплату Халка и Витселя, то вскипел. Спаллетти получил претензии от Денисова, Кержакова и других российских футболистов относительно окладов. Двух местных игроков вывели из состава, а Денисов в итоге договорился. Даже после извинений не остался надолго, ушел в «Анжи».

Артём Дзюба («Спартак» — «Зенит»)

Куда без будущего актера, если говорим о скандалах? Дзюба обиделся на Федуна, акт отмщения – уход свободным агентом в «Зенит», отказ продлить контракт со «Спартаком». Справедливости ради, в Москве к Дзюбе не всегда относились хорошо. Был в центре командных скандалов, отправляли в аренды. Артём не подарок, но «Зениту» парочку чемпионских титулов подарил, хотя в итоге российский Дедпул рассорился и с тренером Семаком.

Сергей Игнашевич («Локомотив» — ЦСКА )

Перешел в ЦСКА двадцать лет назад. Чемпион страны в составе команды Семина не смог договориться с президентом «Локомотива» о новом контракте. Просил больше денег, руководители отказали. Зря, ведь в ЦСКА выдали контракт в семь раз лучше и предложили стать частью проекта Газзаева. Сергей выиграл с «армейцами» много трофеев, в том числе, Кубок УЕФА , стал легендой клуба и не пожалел об уходе из «Локомотива».

Роман Еременко ( ЦСКА – «Спартак»)

Любитель тяжелых наркотиков получил дисквалификацию. Гинер был уверен, что финский хавбек вернется в ЦСКА . Но нет, Роман подставил «армейцев» дважды. Еременко принял приглашение «Спартака», хотя его бывший клуб сделал всё, чтобы отстранения сократили. Ситуация напоминает историю Фернандеса и «Зенита». Еременко не стал ключевым в «Спартаке», после травм и серых выступлений оказался в Ростове-на-Дону.

Мигель Данни («Динамо» — «Зенит»)

Тут скандал из-за отношений фанатов клубов. Но между руководителями команд трений было меньше. Когда португалец Данни заиграл в атаке «Динамо», а затем пришло предложение в размере 30 000 000 евро, то о принципиальности не подумали. Щедрый жест от «Зенита», подписывали футболиста, который достался «Динамо» за 1.2 млн евро. Финансово выгодная сделка для «Динамо». Данни заиграл в «Зените», невзирая на травмы. А татуировка с буквой «Д» стала символизировать не «Динамо», а фамилию игрока.

Роман Широков («Зенит» — «Спартак»)

От сделки веет мазохизмом, Роман часто оскорблял фанатов «Спартака» и московский клуб. Называл «хрюшками». Да и сейчас бывший скандальный футболист обожает издеваться над «красно-белыми». Широков сказал, что «Спартак» опускается всё ниже и лишь в мечтах могут называть себя великим клубом. Впрочем, фанатов «Зенита» Роман тоже не жаловал, показывал средний палец «Виражу». Не стал лидером «Спартака», не принес титулы, как Дзюба в Санкт-Петербурге. Язык без костей, а сыграл хуже.

Александр Кокорин («Зенит» — «Сочи»)

Теперь переходят из «Зенита» в «Сочи» и обратно, как вы между кухней и гостиной. А вот когда Кокорина поставили перед фактом, что поживет на юге, ведь так решили после выхода игрока из тюрьмы, то Александру не понравилось. Устроил бойкот, перевели в резерв. Форвард «Зенита» имел горький опыт трансфера из «Динамо» в «Анжи» и обратно, когда надеялся получить от миллиардера Сулейманова «Бугатти». В «Сочи» спортивные автомобили не предлагали. Зато Кокорин заиграл у тренера Федотова, хотя приехал с комичной кислой миной на лице. Затем был «Спартак», «Фиорентина», а теперь Кокорин в «Арисе», вольная птица.

Хесус Медина ( ЦСКА – «Спартак»)