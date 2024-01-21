«Балтика» не смогла приобрести основного игрока лидера Первой лиги

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вчера, 16:13

«Балтика» в зимнее трансферное окно хотела усилиться полузащитником махачкалинского «Динамо» . Калининградцы обратились к генеральному директору дагестанского клуба Шамилю Газизову, чтобы узнать стоимость игрока. Функционер заявил, что футболист является неприкасаемым, но «Динамо» готово продать его за 150 миллионов рублей. На этом переговоры закончились.

Касинтура перешёл в «Динамо» из «Уфы» летом 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Первой лиги 26-летний полузащитник провёл 19 матчей, забил 2 мяча, отдал 6 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает ангольца в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Балтика» проявляет интерес к игроку молодёжной сборной России.