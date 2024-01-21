«Зенит» обращался в «Локомотив» по поводу трансфера защитника «красно-зелёных» и сборной Армении Наира Тикнизяна. Клубы общались на тему возможного перехода игрока в зимнее трансферное окно.
Тикнизян является уроженцем Санкт-Петербурга. В «Локомотив» он перешёл из ЦСКА летом 2021 года. Контракт футболиста с «железнодорожниками» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне 24-летний фланговый игрок провёл 23 матча, забил 8 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в поисках усиления левого фланга обороны «Зенит» обратил свой взор на игроков РПЛ.
Зенит на протяжении многих лет обращается с подобными просьбами и Локо им ни разу не отказал. Это Зенит потом передумывает приобретать этих игроков.
Зенит же из культурной столицы, вот Локо их культурно и отшивает.
Зенит не смотря на множество обращения так никого и не приобрёл.
Правда два игрока Локо оказывались всё таки в Зените, но как говориться это исключения из совсем другой пьесы.
Янбаева отдавали в 2012 году так как он просто не проходил в состав.
А от Изидора просто надо было избавляться и тут надо сказать большое спасибо Зениту, что избавили Локо от проблемы.
Зенит на протяжении многих лет обращается с подобными просьбами и Локо им ни разу не отказал. Это Зенит потом передумывает приобретать этих игроков.
Зенит же из культурной столицы, вот Локо их культурно и отшивает.
Зенит не смотря на множество обращения так никого и не приобрёл.
Правда два игрока Локо оказывались всё таки в Зените, но как говориться это исключения из совсем другой пьесы.
Янбаева отдавали в 2012 году так как он просто не проходил в состав.
А от Изидора просто надо было избавляться и тут надо сказать большое спасибо Зениту, что избавили Локо от проблемы.
"Тикнизян стал игроком Зенита" ....мы читаем : «Зенит» обращался в «Локомотив» по Тикнизяну"
Ну облом так облом...
Главное что он в Краснодар не переходит...))
Связка "Сперцян-Тикнизян" - была бы приговором Семаку....
"Тикнизян стал игроком Зенита" ....мы читаем : «Зенит» обращался в «Локомотив» по Тикнизяну"
Ну облом так облом...
Главное что он в Краснодар не переходит...))
Связка "Сперцян-Тикнизян" - была бы приговором Семаку....