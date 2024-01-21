«Зенит» обращался в «Локомотив» по Тикнизяну

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вчера, 12:06

«Зенит» обращался в «Локомотив» по поводу трансфера защитника «красно-зелёных» и сборной Армении . Клубы общались на тему возможного перехода игрока в зимнее трансферное окно.

Тикнизян является уроженцем Санкт-Петербурга. В «Локомотив» он перешёл из ЦСКА летом 2021 года. Контракт футболиста с «железнодорожниками» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне 24-летний фланговый игрок провёл 23 матча, забил 8 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 7 миллионов евро.