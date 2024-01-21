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«Зенит» обращался в «Локомотив» по Тикнизяну

вчера, 12:06

«Зенит» обращался в «Локомотив» по поводу трансфера защитника «красно-зелёных» и сборной Армении Наира Тикнизяна. Клубы общались на тему возможного перехода игрока в зимнее трансферное окно.

Тикнизян является уроженцем Санкт-Петербурга. В «Локомотив» он перешёл из ЦСКА летом 2021 года. Контракт футболиста с «железнодорожниками» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне 24-летний фланговый игрок провёл 23 матча, забил 8 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в поисках усиления левого фланга обороны «Зенит» обратил свой взор на игроков РПЛ.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ c9fcvc3u2vyc (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
Даша Д вы совершенно правы, Локо умеет общаться с Зенитом по поводу игроков.
Зенит на протяжении многих лет обращается с подобными просьбами и Локо им ни разу не отказал. Это Зенит потом передумывает приобретать этих игроков.
Зенит же из культурной столицы, вот Локо их культурно и отшивает.
Зенит не смотря на множество обращения так никого и не приобрёл.

Правда два игрока Локо оказывались всё таки в Зените, но как говориться это исключения из совсем другой пьесы.
Янбаева отдавали в 2012 году так как он просто не проходил в состав.
А от Изидора просто надо было избавляться и тут надо сказать большое спасибо Зениту, что избавили Локо от проблемы.
112910415
112910415
вчера в 14:34
по ходу переговоров парень оказался не бразильцем ... )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:55, ред.
Как то неправильно обращался.....если вместо :
"Тикнизян стал игроком Зенита" ....мы читаем : «Зенит» обращался в «Локомотив» по Тикнизяну"

Ну облом так облом...
Главное что он в Краснодар не переходит...))
Связка "Сперцян-Тикнизян" - была бы приговором Семаку....
drug01
drug01
вчера в 12:22
Зенит работает по своей системе, имея деньги манит всех игроков... Кто то идёт..
c9fcvc3u2vyc
c9fcvc3u2vyc
вчера в 12:14
Локомотив наверняка запросил столько, что Зенит снова обратил свои взоры на Южную Америку.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:13
Зря мы его продали, хороший игрок, нам бы сейчас не помешал!
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