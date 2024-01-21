«Зенит» хочет подписать левого защитника из РПЛ

«Зенит» ищет левого защитника среди игроков РПЛ. На данный момент «сине-бело-голубые» рассматривают кандидатуры Наира Тикнизяна из «Локомотива», Юрия Горшкова из «Крыльев Советов», Даниила Хлусевича из «Спартака» и Дмитрия Скопинцева из «Динамо».
Недавно стало известно, что левый защитник «Зенита» Данил Круговой перейдет в ЦСКА.
Полгода будет оттачивать мастерство...в Зените-2....для ЦСКА...
Полгода будет оттачивать мастерство...в Зените-2....для ЦСКА...
Жаль если Юра туда уйдёт
Жаль если Юра туда уйдёт