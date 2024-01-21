«Зенит» хочет подписать левого защитника из РПЛ

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вчера, 10:27

«Зенит» ищет левого защитника среди игроков РПЛ . На данный момент «сине-бело-голубые» рассматривают кандидатуры из «Локомотива», из «Крыльев Советов», из «Спартака» и из «Динамо».