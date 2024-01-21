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«Зенит» хочет подписать левого защитника из РПЛ

вчера, 10:27

«Зенит» ищет левого защитника среди игроков РПЛ. На данный момент «сине-бело-голубые» рассматривают кандидатуры Наира Тикнизяна из «Локомотива», Юрия Горшкова из «Крыльев Советов», Даниила Хлусевича из «Спартака» и Дмитрия Скопинцева из «Динамо».

Недавно стало известно, что левый защитник «Зенита» Данил Круговой перейдет в ЦСКА.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Asper (раскрыть)
вчера в 22:08
- Это если ни хрена не делать! А если вспомнить, что ты молодой талантливый игрок, включить внутренние ресурсы и вытеснить "старичка" Сантоса из основы? Чтобы он сидел на лавке, а ты играл? Вам такое в голову не приходило? Думаю. что нет. И нашим молодым тоже! Как же, сам Сантос в основе, куда уж нам - и сдаются без боя... А потом все говорят- тренер Семак во всём виноват! В чём???
pomor45
pomor45 ответ Grabovsky (раскрыть)
вчера в 21:02
Могли и не отпустить, но удерживать игрока против его желания следует с большой осторожностью, в крайнем случае, иначе и игрок потеряет мотивацию, и желающие перейти в Зенит станут излишне остерегаться. Игрок должен быть уверен, что его желание не будет последним в очереди уважительных причин для перехода и должен быть уверен, что клуб, если перестанет в нем нуждаться, не выбросить его на улицу, а примет участие в трудоустройстве. Если эти два условия соблюдать неукоснительно, то трансферная работа будет существенно эффективнее.
Asper
Asper
вчера в 19:39
Была бы вакансия хороша, но это гарантированно сидеть под Сантосом
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 19:11
Тикинизян скорее всего приедет в Питер , армяне жадные на деньги ))
Garrincha58
Garrincha58 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:17
производит но Семак всегда трусит поэтому в Зените никогда из молодых русских никто не заиграет
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:16
только не Горшков да и остальные тоже
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:56
Зенит монополист РПЛ, в ущерб футболу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:50
Объявлен конкурс желающих обеспечить себе безбедную старость, причем сидя на лавке.
112910415
112910415
вчера в 13:22
вот ведь ... подвесили интригу про пополнение скамейки !
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Grabovsky (раскрыть)
вчера в 12:50
Его не отпускали. Он сам ушёл
adekvat
adekvat ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 11:33
Для других команд, в Зените пока не будет нормального тренера, молодежи не будет.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 11:30
Маразм в Зени. зачем отпускали Кругового???. просто уже зае....
xbzes593cs8p
xbzes593cs8p
вчера в 11:23
Кто захочет карьеру хоронить за бабки?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 11:10
Как ничего....а Круговой ???
Полгода будет оттачивать мастерство...в Зените-2....для ЦСКА...
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:57
Скорее всего Горшкова возьмут, остальных вряд-ли отпустят
Жаль если Юра туда уйдёт
Shupshup
Shupshup ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 10:53
Жирков есть
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:40
Зенит 2 совсем ничего не производит?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:35
Щенников же бесхозный есть.
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