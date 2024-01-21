«Спартак» делал запрос по лучшему бомбардиру «Ароки»

Футбольный агент Кристиан Вайн, представляющий интересы нападающего «Ароки» , рассказал, что «Спартак» делал запрос по игроку.

«Спартак» спрашивал про Мухику, но это не интерес. Игрок не является первостепенным интересом российского клуба. Да, они сделали запрос по игроку, но клубы могут делать запросы на миллион футболистов. Не стоит переживать, потому что вряд ли что-то случится.