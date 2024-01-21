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«Спартак» делал запрос по лучшему бомбардиру «Ароки»

вчера, 10:39

Футбольный агент Кристиан Вайн, представляющий интересы нападающего «Ароки» Рафы Мухики, рассказал, что «Спартак» делал запрос по игроку.

«Спартак» спрашивал про Мухику, но это не интерес. Игрок не является первостепенным интересом российского клуба. Да, они сделали запрос по игроку, но клубы могут делать запросы на миллион футболистов. Не стоит переживать, потому что вряд ли что-то случится.

В текущем сезоне Мухика сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего испанца в 2 миллиона евро.

Ранее спортивный директор «Ароки» сообщил, что Мухика не продаётся.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:56
как без него жить ?!
представить трудно ! )
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:47
Делал , спрашивал , узнавал ... .
Вообщем новости ни о чём !))
Гость
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