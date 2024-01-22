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Промес вылетел со «Спартаком» на сборы в ОАЭ

вчера, 10:59

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вместе с командой отправляется на первый сбор в ОАЭ.

Все сборы москвичи проведут в этой стране. Также «красно-белые» в феврале примут участие в Зимнем кубке РПЛ, который пройдёт в Абу-Даби.

В начале января появилась информация, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды после публикации фотографии со дня рождения в Дубае. Однако юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что угрозы экстрадиции нет, так как приговор по делу футболиста не вступил в силу.

Напомним, что летом 2023 года суд Амстердама приговорил спортсмена к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на своего двоюродного брата в 2020-м.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:49
К чему? К нидерландской тюрьме?
pomor45
pomor45
вчера в 21:48
Всё теперь футбол на второй план. На первом - заметут Промеса или не заметут.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:07
На фразе "Промес вылетел со «Спартаком» моё сердце замерло, а потом...)))
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:32
- Интересно, кто же из футболистов Спартака решился с ним жить в одном номере? Страшновато, однако. Утром проснёшься - а твоя голова в тумбочке... Бррр...!!!
112910415
112910415
вчера в 11:11
ну да, нужна полноценная подготовка же ...
Гость
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