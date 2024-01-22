Промес вылетел со «Спартаком» на сборы в ОАЭ

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вчера, 10:59

Нападающий «Спартака» вместе с командой отправляется на первый сбор в ОАЭ .

Все сборы москвичи проведут в этой стране. Также «красно-белые» в феврале примут участие в Зимнем кубке РПЛ , который пройдёт в Абу-Даби.

В начале января появилась информация, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды после публикации фотографии со дня рождения в Дубае. Однако юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что угрозы экстрадиции нет, так как приговор по делу футболиста не вступил в силу.

Напомним, что летом 2023 года суд Амстердама приговорил спортсмена к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на своего двоюродного брата в 2020-м.