Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыТоварищеские матчи. Клубы 2024

Стали известны соперники «Оренбурга» на первом сборе

вчера, 13:57

«Оренбург» назвал соперников по первому сбору.

22 января команда сыграет с ереванским «Пюником», а 23 января встретится с клубом «Струга Трим-Лум» из Северной Македонии.

Южноуральцы проходят подготовку к возобновлению сезона в Турции.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМесси пропустил церемонию The Best из-за подготовки «Интер Майами» к сезону
Вчера, 14:51
ОфициальноУ «Крыльев Советов» поменялся первый соперник на сборе в Турции
Вчера, 12:30
Йевтич, не игравший с лета, отправится на сборы с «Рубином»
15 января
Бензема не поедет на предсезонную подготовку с «Аль-Иттихадом»
14 января
Кайо пропустит первый сбор «Краснодара»
14 января
ОфициальноМесси, Альба, Бускетс и Суарес начали подготовку к новому сезону
13 января
Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:48, ред.
a-league. Как по мне отличная новость. Печаль для клонов, но радость для основных игроков, пропадает дисбаланс, что плохого? Одно дело когда кетик мастерски взял гр. Стрельцова на высоком кефес 1 аккаунта в гр. Совершенно другое дело, когда 200 клонов убивают интригу и труд многих игроков. Посмотрите, как играет грамотно Капрал. Человек по сути второй месяц как начал играть без большого опыта, разные вариации комбинирования, как уделят много времени сайту и стабильно попадает в сутки дважды в топ лучших и грамотно обосновывает свое тактические видение в комментариях.. Нужно еще больше ограничить высокие коэффициенты, что бы вернуть многих на сайт которые хорошо разбирались в футболе. А что 200 клонов делают? Убивают турнирную интригу и тихо сидя ждут финала. А другие игроки просто ждут начала другого месяца, забивая актив в КП и заходишь смотреть их страницы там ноль комментариев, то есть борьбу бросили. И чем больше комментариев, тем лучше для сайта. Если ограничить актив как вы считаете литераторов в КП, то рейтинг сайта упадет в разы. И клонам можно найти другие сайты где есть высокие кефы.
Beno444
Beno444 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:44, ред.
В 20-м туре Серии Б в двух матчах счёт был 5:3 — Катандзаро-Лекко и Венеция-Сампдория. И это в Италии, где мало забивают. Но до начала матчей я проверял коэффиценты этих матчей — варианты точных счетов 3:2 2:3 это был максимум. Я еще не говорю о таких лигах, как Нидерланды первый дивизион, Англия первая и вторая, МЛС и так далее. Ну ладно, допустим сократили высокие коэффициенты, а варианты точных счетов зачем? А почему не убирают ставки победа хозяев/гостей или ничья? В мире такой ставки нигде нет - только здесь. В Австралийской лиге тоже бывают сумасшедшие матчи. Пару дней назад посмотрел на коэффиценты одного матча из этой лиги, так вот, вариант 3:4 был, а 4:3 почему-то нет. А что смешно в этой истории, что матч закончился 4:3. Ну да ладно, перестаньте...
112910415
112910415
вчера в 14:20
вполне подходящие оппоненты
всё проходит штатно
43e4f7thrsg2
43e4f7thrsg2
вчера в 14:00
Для тренировки и наработок игры соперники нормальные. Без травм!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 