Стали известны соперники «Оренбурга» на первом сборе

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вчера, 13:57

«Оренбург» назвал соперников по первому сбору.

22 января команда сыграет с ереванским «Пюником», а 23 января встретится с клубом «Струга Трим-Лум» из Северной Македонии.

Южноуральцы проходят подготовку к возобновлению сезона в Турции.