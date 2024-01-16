Стали известны соперники «Оренбурга» на первом сборе

«Оренбург» назвал соперников по первому сбору.
22 января команда сыграет с ереванским «Пюником», а 23 января встретится с клубом «Струга Трим-Лум» из Северной Македонии.
Южноуральцы проходят подготовку к возобновлению сезона в Турции.
«Оренбург» назвал соперников по первому сбору.
22 января команда сыграет с ереванским «Пюником», а 23 января встретится с клубом «Струга Трим-Лум» из Северной Македонии.
Южноуральцы проходят подготовку к возобновлению сезона в Турции.
всё проходит штатно
всё проходит штатно