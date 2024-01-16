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Месси пропустил церемонию The Best из-за подготовки «Интер Майами» к сезону

вчера, 14:51

Нападающий Лионель Месси не посетил церемонию вручения наград The Best в связи с началом подготовки «Интер Майами» к новому сезону.

По информации источника, аргентинцу нужно приспособиться к новому футбольному календарю (чемпионат МЛС проходит по системе «весна-осень»). Во второй половине прошлого года у футболиста были некоторые физические проблемы, он хочет провести полноценную предсезонную подготовку, которой в 2023-м у него не было.

Форвард очень серьёзно относится к подготовительному процессу. Первый контрольный матч команда проведёт уже на этой неделе, это будет поединок со сборной Сальвадора.

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Интер Майами  Месси Лионель
Перевод с Твиттер Гильема Балаге Фото: Аккаунт ФК «Интер Майами» в соцсети «X»
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Все комментарии
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:08
Ты, конечно, ерунду придумал с этой системой. По твоей логике все индивидуальные награды забирал бы условный Альварес, который был в командах-чемпионах. Тогда не Месси был бы лучшим, а Альварес, Жоржиньо, Варан и т. д.

И почему у тебя лучший бомбардир плей-офф ЛЧ ценится больше, чем победитель ЧМ?
112910415
112910415
сегодня в 06:31
все трое претендентов не прибыли )
balalay
balalay
сегодня в 04:28, ред.
Чем больше я узнаю о жизни Месси тем больше мне становится смешно, потому что он его спортивная судьба в точности копирует другого быка-коррупционера - Майкла Джордана, который использовал целый клуб и всех его игроков и тренеров для личной карьеры, подкупал судей, угрожал судьям и игрокам расправами. Конечно это все выяснилось позже, у "его воздушества" весь НБА был мальчиками на побегушках, а Майкл неким авторитетным криминальным гопником, который тыкал пальчиком кому и что делать, и тыкал - в своих личных интересах. Смотря сейчас футбол какого-то 2015 года Барселоны или сборной Аргентины с Месси, я вижу охреневшего быдло-кабана, который подходит к игрокам соперника как офицер космических сил Дарт Вейдера и сверкая гневом определяет что произошло, ставить ли пенальти, кто виноват, казнить или помиловать. "Криминальный авторитет" аргентинский гномик. Про Джордана его друзья вылили столько правды, что этот отброс уже стал символом помойности в спорте. Как он гадил всем окружающим на тренировках, что они играли в интересах Джордана, пасуй - только Джордану, пас другому значит Майкл придет к тренеру и попросит тебя просто продать. Или оштрафовать. Незаменимых нет. А вы как думали. Это пишут не какие то неудачники, а Родман и Харпер его лучший друзья. К ним присоединился и Пиппен главная звезда - "Джордан не способен уважать никого из людей, он просто использует всех в своих интересах". Отродья "бизнеса" ведут с человечеством бой.
Вы думаете Майкл "заработал" свои деньги и сам открыл компанию? Нет. Его способность манипулировать людьми привлекли таинственных "сильных мира сего" и они взяли его к себе под крыло. Все что имеет Джордан - дано партией либералов-всемогущих Рокфеллерами и Ротшильдами, которые сами после окончания его карьеры выходили с ним на связь и предложили карьеру в бизнесе. И такими же становятся все кто встает другим на головы без ценностей морали, чтобы стать богом. Отбросы, клоуны, нелюди, нежить.
Если через какое-то время выяснится что это Джордан устроил аварию Коби Брайанту из-за его несогласия например в чем то служить Джордану рабом - я вообще не удивлюсь.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:59
Вот поэтому я считаю эти награды фальшивыми. Хорошо что признал что эта награда незаслуженна. Но я не месси виню а то что многие зачем то по привычки голосуют что очень неправильно и несправедливо к другим игрокам.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:51, ред.
Ходьба по кругу продолжается.
У каждой профессии уж как лет 100 есть свои показатели выполнения, разработанные, просчитанные и утверждённые научной-организацией труда (НОТ) вне зависимости от принадлежности страны к социально-экономическому сословию..., с некоторыми оговорками, но не суть.

Здесь же ( в футболе) ритуал первобытного строя, облачённый в "квалифицированное" мнением жрецов, которых, по сути, нихрена никто и на трон то не сажал, что даже для наших предков-дикарей - дикость !!!
Ну и чё ?! Мне по нраву Месси..., а ему - Роналду..., а жрецам ваще похрену - жми и тыкай культяпкой в кого хошь, через одного - не ошибешься!

Завтра Месси уйдёт на покой и начнут пиарить другого. Именно пиарить, а не ОЦЕНИВАТЬ! Ибо как можно оценить игрока, если нет официальной базы - критериев ??!!
В чём проблема то ?
Взяли и сделали, к примеру, кастрюльно-кухонную таблицу (пусть утрировано, но тем не менее):
1. Победа в ЛЧ (на уровне клуба) - 100 балов
2. Победа в ранге лучшего бомбардира ЛЧ - 1000 балов
3. Победа в ранге лучшего ассистента ЛЧ - 700 балов
4. Победа в ранге лучшего бомбардира Плей офф ЛЧ - 10000 балов
5. Победа в нац. первенстве - 70 балов
6. Победа на ЧЕ ( на уровне сборной) - 5000 балов
7. Победа на ЧМ ( на уровне сборной) - 8000 балов
...
...
...
127.

И никакого спора и словесного мордобоя среди персофанов и прочего люда.

ВсЯго дялов, товарищ Инфантильный и Чеферыч !!!
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:05
Хорошо.
Elliada_
Elliada_ ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 22:46
Из этой тройки, конечно. А так, как я всегда говорил, КДБ или Родри.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:31
Если так называемый профессионал весь день копается в носу и шатается по барам, а вечером изображает на поле футбол, то это ФУТБОЛ! Я просто отделяю игру, называемую футболом, в которую играют от души и сердца, от зрелища, на котором делают деньги.
pomor45
pomor45
вчера в 19:57
Если людей волнуют столь далёкие им вещи, значит они живут хорошо, беззаботно и не испытывают настоящих жизненных проблем. И слава богу.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:55
Если днем, проктолог колупается в ж...е, а вечером выходит на футбольное поле- это называется футбол?
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:52
Да, когда днём работают, а вечером отдают время любимой игре - это и есть футбол. Их не в чем упрекнуть.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:33
А ты как считаешь Месси заслужил эту награду?
Agamaga_
Agamaga_ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:54
Отобрать голоса у футболистов? Так в сети голосуют болельщики, и там первый Месси с хорошим отрывом от Холанда. Хоть как ни крути Месси первый.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:53
Появилась статья, но пока не читал. Много фотографий. Потом просмотрю...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:52
...ну как то прояснилось, данке freund...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
Еще раз- Приветствую, Дружище!!!
Толком не знаю. Пишут от сердечного приступа, но пока, в немецкой печати не видел сообщений. Не хочется ворошить прошлое, но после вылета команды в 1ю лигу прошлой весной, возможно и состояние этого человека сильно ухудшилось. Такие стрессы добром не кончаются. Он был ответственным человеком в клубе. Ну а кто руководил вылетом- мы хорошо помним...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:25
...Приветствую, так что там с президентом Герты, болел, убийство,
катастрофа...???!!!
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:10
....в может и нет никакого Месси ....???!!!
K_TS16
K_TS16
вчера в 17:57
Он скромный гений
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:54
Нужно отобрать право голосовать у футболистов... В 2023 году Месси абсолютно ничего не показал, недалекие футболисты выбирали за былые заслуги, и это позор!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:52
Как говорил режиссёр и реформатор театра К.С.Алексеев ( Станиславский ): "Не верю". Прилететь на церемонию накануне, на следующий день поприсутствовать на ней и вечером (утром следующего дня) улететь обратно в Майами - всего - то делов, максимум два дня, которые ни коим образом не повлияют на график подготовки к сезону.
Лионелю надо было сослаться на то, что тренер и владелец команды не отпустили его на церемонию, чему могли поверить более наивные читатели.
112910415
112910415
вчера в 17:45
все, почти все проголосовали за него ...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:33
ФИФА ещё не видела как в соседнем дворе у нас дядя Вася играет после стакана, куда там МЛС и Месси….
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:29
Лауреат забил на церемонию! В этом его отношение к этой липовой награде! Пипл соберётся чествовать лучших, а лучшие игнорируют это мероприятие! В чем тогда смысл? Пустоту будут награждать? Впрочем, повод бухнуть есть и это можно сделать без номинантов, больше достанется на банкете!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:28, ред.
Инфантино давно должен был распорядиться все футбольные награды вручать только во Флориде...
Ну в некоторых случаях пусть лично привозит...там с речью...грамотой... всё как положено...
А то вообще мышей не ловит...Месси у него сам что-ли должен ездить...
nubom
nubom
вчера в 17:22
P.S -... еслибы играл за Зенит, то на недельку задержался....
амурец
амурец
вчера в 17:16
О как даже к любительскому чемпионату типа лучшему игроку надо приспособиться? Ну да лучший
nubom
nubom
вчера в 17:15
А в чем, собственно дело? Отпуск закончился. Написал за свой счет – ему не дали. Пришлось выходить на работу...
Elliada_
Elliada_ ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
вчера в 17:08
Какая ерунда в каждой строчке. Даже спорить не буду. Ты прав на 100%. Удачи.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:43
нет, на самом деле большинству уже похер на награды эти и церемонии. Капрал прав, они как это сейчас модно говорить сами себя и дискредитировали. я иногда захожу в комменты и то только для того чтоб удивиться почему женский золотой мяч или золотая перчатка не у Месси, так то мне 94 на него. в натуре кумира сделали и 15 одну и ту же 63 лижут, сколько пропустили прекрасных игроков и вниманием обделили ради плачущего Месси. Уточню, я помню как Роналду выиграл ЧЕ и Месси начал сразу же плакать истерить, убегать из сборной прибегать назад - для этого ему сделали турнир идущий раз в четыре года каждые полгода. В итоге он про76 Чилийцам два раза, потом бразильцам, плакал еще сильнее и жестче на весь мир, опять убегал из сборной, и наконец в четвертом финале Копа Америка за 4 года))) бразильцев уже все нормальные попросили просто слить надоевшему нытику. Но это была бомба замедленного действия, потом пришлось и сливать ЧМ.... а если вспомнить что Месси еще и уголовник по налогам, братан наркоша и диллер, батя вообще кюб жадный и тоже преступник - то идите вы нахер с таким вашим кумиром из каждого утюга.. надоела, сотни нормальных футболистов есть
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