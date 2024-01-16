Месси пропустил церемонию The Best из-за подготовки «Интер Майами» к сезону

Нападающий Лионель Месси не посетил церемонию вручения наград The Best в связи с началом подготовки «Интер Майами» к новому сезону.
По информации источника, аргентинцу нужно приспособиться к новому футбольному календарю (чемпионат МЛС проходит по системе «весна-осень»). Во второй половине прошлого года у футболиста были некоторые физические проблемы, он хочет провести полноценную предсезонную подготовку, которой в 2023-м у него не было.
Форвард очень серьёзно относится к подготовительному процессу. Первый контрольный матч команда проведёт уже на этой неделе, это будет поединок со сборной Сальвадора.
Скорее, ему стыдно было бы получать награду лучшему игроку года, которую официально ему дали, получается, за полгода в ПСЖ. Вряд ли Месси хочет, чтобы ему так полировали пятую точку, как делает это Инфантино.
Скорее, ему стыдно было бы получать награду лучшему игроку года, которую официально ему дали, получается, за полгода в ПСЖ. Вряд ли Месси хочет, чтобы ему так полировали пятую точку, как делает это Инфантино.
Раньше мадридисты только после ухода говорили свои честные мнения в выборе лучшего, а сейчас вон даже представляя королевский клуб спокойно отдают свои предпочтения некогда принципиальному сопернику.
Из капитанов за Холанда отдали первое место только Одегор, Алаба, Каземиро. А за Мбаппе один Навас. Угадайте кто все остальные выбрали третьего и сколько их в огромном списке.
Все они живут футболом, понимают больше чем рядовых зрителей, наверное.
Раньше мадридисты только после ухода говорили свои честные мнения в выборе лучшего, а сейчас вон даже представляя королевский клуб спокойно отдают свои предпочтения некогда принципиальному сопернику.
Из капитанов за Холанда отдали первое место только Одегор, Алаба, Каземиро. А за Мбаппе один Навас. Угадайте кто все остальные выбрали третьего и сколько их в огромном списке.
Все они живут футболом, понимают больше чем рядовых зрителей, наверное.
Насчет победителя. Хейтеры негодуют, как будто Месси сам себе награду выписал, как Роналду Globe Soccer Awards. Напоминаю, что за Месси проголосовали почти все топ-игроки и тренера. Уже не получится отмазаться, что он выиграл за счет банановых стран, которые кроме Месси никого не знают. Самое любопытное, что за Месси проголосовали все капитаны сборных, которых Месси обыграл на ЧМ, а некоторые из них проиграли ему еще ЗМ.
Насчет победителя. Хейтеры негодуют, как будто Месси сам себе награду выписал, как Роналду Globe Soccer Awards. Напоминаю, что за Месси проголосовали почти все топ-игроки и тренера. Уже не получится отмазаться, что он выиграл за счет банановых стран, которые кроме Месси никого не знают. Самое любопытное, что за Месси проголосовали все капитаны сборных, которых Месси обыграл на ЧМ, а некоторые из них проиграли ему еще ЗМ.