Месси пропустил церемонию The Best из-за подготовки «Интер Майами» к сезону

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вчера, 14:51

Нападающий не посетил церемонию вручения наград The Best в связи с началом подготовки «Интер Майами» к новому сезону.

По информации источника, аргентинцу нужно приспособиться к новому футбольному календарю (чемпионат МЛС проходит по системе «весна-осень»). Во второй половине прошлого года у футболиста были некоторые физические проблемы, он хочет провести полноценную предсезонную подготовку, которой в 2023-м у него не было.

Форвард очень серьёзно относится к подготовительному процессу. Первый контрольный матч команда проведёт уже на этой неделе, это будет поединок со сборной Сальвадора.