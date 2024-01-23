«Барселона» интересуется пятью игроками «Жироны»

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вчера, 10:43

«Барселона» хочет продолжить укреплять состав, чтобы команда могла претендовать на все трофеи, несмотря на сложную экономическую ситуацию в клубе.

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» следит за рядом игроков «Жироны», которая проводит свой лучший сезон в истории и занимает в данный момент 1-е место в чемпионате Испании.

Речь идёт о пяти футболистах: полузащитниках , , , нападающих и .