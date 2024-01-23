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«Барселона» интересуется пятью игроками «Жироны»

вчера, 10:43

«Барселона» хочет продолжить укреплять состав, чтобы команда могла претендовать на все трофеи, несмотря на сложную экономическую ситуацию в клубе.

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку следит за рядом игроков «Жироны», которая проводит свой лучший сезон в истории и занимает в данный момент 1-е место в чемпионате Испании.

Речь идёт о пяти футболистах: полузащитниках Алейше Гарсии, Викторе Цыганкове, Янхеле Эррере, нападающих Савио и Артеме Довбике.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 18:12
И чо? Ты думаешь с таким баблом не решат вопрос? Ред булл же как-то выкрутился, и эти смогут.
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:45
В бинокль можно следить. Так то Жирона входит в Сити групп, который владеет и Манчестер сити. А у этих товарищей отношения ни ахти. Так что каталошки нищие пролетают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ xajaks (раскрыть)
вчера в 12:47
Это известный кейс, они не связаны официально, более того, немецким клубам запрещено иметь иностранных хозяев.
xajaks
xajaks ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:22
Лейпциг и Зальцбург играют
vvrb7au79sa7
vvrb7au79sa7
вчера в 11:43
Вот правильное решение: своих мегазвезд распродать, а взять гораздо более дешевых и не менее хороших игроков.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 11:22
По нынешним правилам "Жирона" не может играть в ЛЧ, об этом не раз писали, т.к. один хозяин не может иметь несколько клубов в ЛЧ, а оба принадлежат "Сити Футбол Груп".
Wolverhampton
Wolverhampton ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 11:19
Ман Сити и Жирона у них один хозяин!
Wolverhampton
Wolverhampton ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 11:18
Жирона не будет играть в лиге чемпионов!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:14
Жироне играть в ЛЧ, зачем им кого-то продавать в клуб, который может туда не попасть...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 11:11, ред.
Кто им даст, они 25% будущих доходов уже продали) А если дадут, то это будет уже добивание трупа, по сути, только нагрузку неподъемную увеличат. Хотя Лапорте, очевидно, на благосостояние клуба плевать, он семимильными шагами его к банкротству ведёт. А, может, ему за это и заплатили, кстати? Выставят на торги, шейхи возьмут по дешевке.
112910415
112910415
вчера в 11:06
и удивляться этому не приходится ...
один мелкий вопрос : где деньги ?!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 10:59
Где деньги собираются брать?
Опять кредит?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:56, ред.
А следить за пятью игроками "Жироны" никто не может запретить даже выдающемуся тактику и стратегу современности, создателю тренерской максимы, которая может сравниться с тотальным футболом по глобальности "если Медведев купит мне кучу хороших бразильцев и паспортистов и я буду в случайном порядке расставлять их на поле, хоть кто-нибудь из них да заиграет, и мы выиграем чемпионат" (можно назвать её по аналогии "нефтегазовым футболом"), законодателю мод в футбольном стиле, обладателю премий "Модный лук на бровке-2019, 2020, 2021, 2022" Сереже Манекену.

Вот только, как и у предбанкротной "Барселоны", у Сережи не больше шансов их купить)
shlomo
shlomo
вчера в 10:53
А всю Жирону слабо прикупить....????....:)))
27smd6tm4zf9
27smd6tm4zf9
вчера в 10:47
Берите всех оптом тогда
Гость
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