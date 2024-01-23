«Барселона» интересуется пятью игроками «Жироны»

«Барселона» хочет продолжить укреплять состав, чтобы команда могла претендовать на все трофеи, несмотря на сложную экономическую ситуацию в клубе.
По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку следит за рядом игроков «Жироны», которая проводит свой лучший сезон в истории и занимает в данный момент 1-е место в чемпионате Испании.
Речь идёт о пяти футболистах: полузащитниках Алейше Гарсии, Викторе Цыганкове, Янхеле Эррере, нападающих Савио и Артеме Довбике.
Вот только, как и у предбанкротной "Барселоны", у Сережи не больше шансов их купить)
Вот только, как и у предбанкротной "Барселоны", у Сережи не больше шансов их купить)