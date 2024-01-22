Алькантара имеет шансы продолжить карьеру в Бразилии

«Флуминенсе» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой.
Соглашение игрока с «красными» рассчитано до конца нынешнего сезона.
Вероятно, игрок покинет английский клуб, «Флу» надеется извлечь из ситуации выгоду.
«Флуминенсе» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой.
Соглашение игрока с «красными» рассчитано до конца нынешнего сезона.
Вероятно, игрок покинет английский клуб, «Флу» надеется извлечь из ситуации выгоду.
Но к сожалению он повторяет путь Окса и Кейта - являясь бессменным "капитаном" лазарета красных...
Сейчас модно быть экспертом на ТВ, думаю у Тьяго там получится провести полноценный сезон без травм)
Но к сожалению он повторяет путь Окса и Кейта - являясь бессменным "капитаном" лазарета красных...
Сейчас модно быть экспертом на ТВ, думаю у Тьяго там получится провести полноценный сезон без травм)