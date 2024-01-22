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Алькантара имеет шансы продолжить карьеру в Бразилии

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kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:07
А можно свободным агентом в Барсу, почему бы и нет
Но это естественно при условии, что все стороны заинтересуются
112910415
112910415
сегодня в 06:33
жаль, что так вышло ... жаль !
2vwwy8x6esjb
2vwwy8x6esjb
сегодня в 00:31
Отыграл уже в ливере своё)
42rw4bwsg5mk
42rw4bwsg5mk ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 00:30
А может кто-то другой перехватит?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:28, ред.
Тьяго спасибо за все немногочисленные игры в составе красных!
Но к сожалению он повторяет путь Окса и Кейта - являясь бессменным "капитаном" лазарета красных...
Сейчас модно быть экспертом на ТВ, думаю у Тьяго там получится провести полноценный сезон без травм)
shlomo
shlomo
вчера в 20:07
Наверное возьмут его свободным агентом, вот и вся выгода.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:53
Алькантара ярко начал в Ливерпуле, но после травмы не сиял. Так что Флуминенсе может и есть его будущее.
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