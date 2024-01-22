В «Барселоне» оценили слухи об интересе «Баварии» к Араухо

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о предполагаемом интересе «Баварии» к защитнику Рональду Араухо.
Мы не планируем его продавать. Это один из ключевых игроков для нашей команды в будущем. Мы хотим, чтобы он был счастлив, это проявляется ежедневно. Здесь не о чем говорить.
Но учитывая финансовые проблемы каталонцев можно предположить что продадут они его только за огромную сумму
Но учитывая финансовые проблемы каталонцев можно предположить что продадут они его только за огромную сумму