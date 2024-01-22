В «Барселоне» оценили слухи об интересе «Баварии» к Араухо

Спортивный директор «Барселоны» высказался о предполагаемом интересе «Баварии» к защитнику .

Мы не планируем его продавать. Это один из ключевых игроков для нашей команды в будущем. Мы хотим, чтобы он был счастлив, это проявляется ежедневно. Здесь не о чем говорить.