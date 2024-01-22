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В «Барселоне» оценили слухи об интересе «Баварии» к Араухо

вчера, 17:28

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о предполагаемом интересе «Баварии» к защитнику Рональду Араухо.

Мы не планируем его продавать. Это один из ключевых игроков для нашей команды в будущем. Мы хотим, чтобы он был счастлив, это проявляется ежедневно. Здесь не о чем говорить.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:56
Рональд действительно системообразующий игрок Барсы и без него будет туго
Но учитывая финансовые проблемы каталонцев можно предположить что продадут они его только за огромную сумму
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:21
Сегодня не хотим, а завтра извени, продано!
112910415
112910415
вчера в 18:51
держаться до последнего, нельзя его продавать
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 18:03
Просто Бавария , на взгляд Барселоны , предложила слишком мало , чтобы отпускать Араухо . Как только поступит приемлемая цена , тот же Деку скажет : Удачи тебе Араухо в Баварии .
bee4tch3bdyc
bee4tch3bdyc
вчера в 17:48
Короче Тухлому от дохлого осла ухо, а не Араухо
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 17:45
Это один из ключевых игроков для команды в будущем, они не продадут Араухо.
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