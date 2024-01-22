Кордоба, Промес и Вендел очень ценные. Легионеры РПЛ, которых обиднее всего потерять

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вчера, 22:53

Выбирайте своих любимчиков.

Джон Кордоба («Краснодар»)

Нападающий «горожан» один из лучших в этом сезоне по ударам. Даже коллега по амплуа и хулиганству Соболев его не догнал, хотя Александр тоже нацелен на чужие ворота, но сыграл за «Спартак» меньше минут. Джон побеждает одновременно в двух бойцовских категориях – рекордсмен по заработанным и совершенным фолам. Тюкавин и Конате нанесли на четыре удара больше, а Кордоба не реализовал все верные моменты. Но когда слышим, что турецкие и английские клубы интересуются Джоном, то становится немного грустно. «Краснодару» будет тяжело найти замену тридцатилетнему форварду. Понятно, что сейчас не уедет. Но если позже пригласят в АПЛ – представитель одного из потенциальных покупателей хитро не ответил на вопрос о трансфере летом, перевел разговор на зиму, то Джон не откажется.

Квинси Промес («Спартак»)

Легенда «красно-белых». Лучший ассистент сезона, шесть голевых передач. Лучший по созданным моментам – 53. Причем Промес выше, чем ближайшие преследователи Кабутов из «Рубина» и Клаудиньо и «Зенита» на полтора десятка передач. После ухода Малкома в РПЛ нет другого иностранного футболиста уровня Квинси. Голландец купил себе вид на жительство в ОАЭ , чтобы отправиться на сбор со «Спартаком», а не куковать в Москве. Причину такого необычного поведения знаете, нет смысла повторяться. Хотя разгильдяй Квинси за пределами поля напортачил, это родной для РПЛ человек, легенда не только клуба, но целого чемпионата.

Маркус Вендел («Зенит»)

У петербуржцев много бразильцев, глаза разбегаются. Но если искать самого ценного, то это не Клаудиньо с его передачами под удар, таких ребят в Южной Америке хватает. А вот вальяжный Вендел это штучный продукт. Такого полузащитника найти сложнее. У него нет банальной установки, как у Сантоса с вечными навесами с левого фланга. Вендел играет тоньше. Если бы меньше устраивал карнавалы и усерднее работал, то играл за «Интер» или «Ювентус», если скорости и выносливости не хватает для работы в клубах АПЛ . Жаль, что есть причины не верить в успех Вендела в топ-5. Но нет причин сомневаться, что Маркус хочет пить и гулять на родине. В прошлом году полузащитника оштрафовали и удержали, а ближайшим летом станет сложнее.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Новый человек в подобном списке. Аргентинец приехал год назад. Гарре – внук знаменитости, «мажор», если понятным языком. Его дед Оскар играл за сборную Аргентины вместе с Марадоной, стал чемпионом мира в Мексике. На турнире играл на групповом этапе и в первой поединке плей-офф, а дальше отправился на скамейку. Зато в своем клубе «Феррокарриль» выступал долго и основал футбольную династию. Два сына Оскара стали профессиональными игроками. Теперь очередь внука. Бенхамин учился в школе «Манчестер Сити», но не потянул уровень. Зато Гарре правильно выбрал новый клуб и тренера. Осинькин развивает природные данные техничного атакующего хавбека. Такие ребята нужны в РПЛ , но у внука чемпиона мира мало поводов оставаться надолго. Первый звонок от клубов из Ла Лиги или Серии А – у аргентинца есть итальянский паспорт, и можно паковать чемоданы.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Одна из самых глупых потерь сборной России в истории. Уроженец Ставрополя ждал вызова, но потом решил вспомнить о корнях, выбрал команду Армении. Не считается легионером в РПЛ , но иностранец по второму паспорту. Сперцян заинтересовал большие клубы, но все опасаются увеличить ценник разговорами. Эдуард покинет РПЛ после еще одного армянина по происхождению Захаряна. Но поскольку Сперцян является воспитанником «Краснодара», то уважает клуб и руководство, не уехал прошлым летом и останется на чемпионскую борьбу весной. Ключевой игрок «горожан» может и должен развиваться. Но как только удача улыбнется, то ассистов станет намного больше, количество передач перейдет в качество. Жаль, что Эдуард уедет, но это верное решение для самого футболиста.

Матиас Перес («Оренбург»)

Возможно, его присутствие в списке покажется странным. Есть более именитые иностранцы в богатых клубах. Но РПЛ нуждается в бойцах. Аргентинец символизирует умение не уступать. При этом невысокий центральный защитник не боится мяча, у него точные передачи. Матиас может сыграть в опорной зоне, хватает футбольного интеллекта. Оборону «Оренбурга» хочется обнять и плакать, настолько все плохо. Но влияет также стиль футбола, который привил команде бывший тренер Личка. Аргентинцы в клубе смелые, раскрываются и допускают ошибки. Что не мешает называть Матиаса Переса одних из самых интересных футболистов дивизиона. Будет жаль, если быстро найдет зарубежный клуб, ведь ему всего 24 года, а бойцов ценят не только в Оренбурге.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Ожидаемый участник списка, хотя лучший шанс на отъезд Вильмар не использовал. Возможно, «Зенит» сможет сохранить хавбека благодаря щедрой зарплате. Но турецкие клубы мечтают о колумбийском опорном полузащитнике. И заменить его невероятно сложно. Хотя понятно, что перечисленными игроками список ценных иностранцев не ограничивается. Например, вырос удельный вес в «Динамо» Лаксальта после перехода в опорную зону, хотя уругваец раньше не был стабильным. Битело может войти в такой список, если очарует весной. У ЦСКА сейчас нет Вагнера Лава или Романа Еременко, но если весной козырнет стабильностью Файзуллаев, то Аббосбека будет обидно потерять.