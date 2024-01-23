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В «Локомотиве» подтвердили переговоры по трансферу Тикнизяна в «Зенит»

вчера, 18:27

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи о том, что полузащитник Наир Тикнизян может перейти в «Зенит».

Мы действительно находимся процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:17
Зениту нужны все, все приличные футболисты лиги ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:10
Все названные тобой уже отказали Зениту, т.к. для них футбол важнее. А принцип "Все деньги все равно не заработаешь" пока еще никто не отменял
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:08
Я не помню кто то из питерских уверял, что для Тики этот переход во благо, т.к. Зенит команда единомышленников, там царит прекрасная атмосфера и т.д и т.п. На этот счет могу напомнить историю Денисов - Халк. Это означает, когда Тикнизян придя в Зенит, где ему обещано 1, 2 млн евро , узнает, что у Вендела и Клауда без малого по 7, а у Сантоса и Бариоса по 5, он (Тикнизян) будет неприятно удивлен такой разнице, что неминуемо "укрепит" дружеские связи в Зенита, что уже неоднократно было. Но ЛОКО лично меня разочаровывает, если купили за 6, а продают за 8, при том, что должны еще часть отдать ЦСКА за перепродажу. Видно Мишу тренера и не спросили.
tmax3y4n3rd7
tmax3y4n3rd7
вчера в 19:50
Вообще то новость хороша конкретикой, а не просто что-то, как-то, может быть и т.п.
cska1948
cska1948
вчера в 19:19
А почему бы Дюкову, как президенту РФС, не создать персональную лигу для Зенита, где Зенит будет играть сам с собой и где у него будет гарантировано первое место.
Naherger
Naherger
вчера в 19:08
Если сам наир согласится, может крест поставить на мечтах о Европе.
Capral
Capral
вчера в 18:55, ред.
Неужели, Зенит, так реально напуган возможной потерей чемпионства и реальной конкуренцией, что метёт всех подряд? Как бы, Семаку, всех и всё осилить...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:49
Ослабляют конкурентов. Ждет участь бакая
Старшего...)
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:49, ред.
Локо нет чтобы укрепить состав на вторую часть сезона и продолжать навязывать борьбу лидерам, наоборот, продают одного из лидеров прямым конкурентам - как так???

Или в России, если Зенит пришел за каким-либо игроком, то отказывать им нельзя? Ахмедова вон взяли из Краснодара, ослабив тем самым прямого конкурента, теперь вот Тикнизяна хотят забрать, про Чалова разговоры идут, давайте еще Сафонова возьмите и Тюкавина и в очередной раз победите в РПЛ, а в следующем сезоне Глушенкова с Пиняевым возьмите, Сперцяна, кого там еще можно...?
112910415
112910415
вчера в 18:35
эти процессы не остановить
Гость
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