В «Локомотиве» подтвердили переговоры по трансферу Тикнизяна в «Зенит»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи о том, что полузащитник Наир Тикнизян может перейти в «Зенит».
Мы действительно находимся процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация.
Или в России, если Зенит пришел за каким-либо игроком, то отказывать им нельзя? Ахмедова вон взяли из Краснодара, ослабив тем самым прямого конкурента, теперь вот Тикнизяна хотят забрать, про Чалова разговоры идут, давайте еще Сафонова возьмите и Тюкавина и в очередной раз победите в РПЛ, а в следующем сезоне Глушенкова с Пиняевым возьмите, Сперцяна, кого там еще можно...?
Или в России, если Зенит пришел за каким-либо игроком, то отказывать им нельзя? Ахмедова вон взяли из Краснодара, ослабив тем самым прямого конкурента, теперь вот Тикнизяна хотят забрать, про Чалова разговоры идут, давайте еще Сафонова возьмите и Тюкавина и в очередной раз победите в РПЛ, а в следующем сезоне Глушенкова с Пиняевым возьмите, Сперцяна, кого там еще можно...?