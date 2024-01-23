Сутормин хочет перейти в «Ростов» из-за Карпина

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вчера, 17:43

Полузащитник может покинуть «Зенит».

В подписании футболиста заинтересован «Сочи», однако игрок не хочет переходить в этот клуб.

Сутормин намерен отправиться в аренду до конца сезона в «Ростов», чтобы поработать под руководством .