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Сутормин хочет перейти в «Ростов» из-за Карпина

вчера, 17:43

Полузащитник Алексей Сутормин может покинуть «Зенит».

В подписании футболиста заинтересован «Сочи», однако игрок не хочет переходить в этот клуб.

Сутормин намерен отправиться в аренду до конца сезона в «Ростов», чтобы поработать под руководством Валерия Карпина.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:37
сидя на лавке и я могу завоевать трофеи да и вы тоже
True Story
True Story
вчера в 23:14
Снова за 50 тыс. руб.? Или за 100?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:01
Хм, а нельзя поблагодарить Сутормина за трофеи и пожелать?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:33, ред.
Ещё один португальский учить не хочет...на вольные хлеба собрался...)))


Меня завсегда удивляет....с какой лёгкостью они подписывают контракт с Зенитом...а потом тщательно...на лавке выбирают себе клуб для ухода....

А нельзя перед приходом в Зенит изучать не только будущую зарплатную ведомость....но и конкурентов по позиции...чтоб трезво оценивать свои шансы ???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:00
Ему виднее, если Семак отпустит.
adekvat
adekvat
вчера в 20:31
Дурдом чудо тренер Семак плачет что не хватает российских игроков, а сам разгоняет их к другим чудо тренерам.
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:22
Почему не верится? Поближе к Карпину, значит поближе и к сборной...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:20
Нечего делать из Карпина легенду....
memphis
memphis ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:56
Он вам лично сказал?
memphis
memphis
вчера в 17:56
Сумма как всегда 50 центов?)
112910415
112910415
вчера в 17:53
охота пуще неволи )
lotsman
lotsman
вчера в 17:47
В аренду, под руководство Карпина? Что то не верится в эту информацию.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:47
Карпин завтра в Эстонию свалит..., за ним?
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