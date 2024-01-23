Сутормин хочет перейти в «Ростов» из-за Карпина

Полузащитник Алексей Сутормин может покинуть «Зенит».
В подписании футболиста заинтересован «Сочи», однако игрок не хочет переходить в этот клуб.
Сутормин намерен отправиться в аренду до конца сезона в «Ростов», чтобы поработать под руководством Валерия Карпина.
Меня завсегда удивляет....с какой лёгкостью они подписывают контракт с Зенитом...а потом тщательно...на лавке выбирают себе клуб для ухода....
А нельзя перед приходом в Зенит изучать не только будущую зарплатную ведомость....но и конкурентов по позиции...чтоб трезво оценивать свои шансы ???
Меня завсегда удивляет....с какой лёгкостью они подписывают контракт с Зенитом...а потом тщательно...на лавке выбирают себе клуб для ухода....
А нельзя перед приходом в Зенит изучать не только будущую зарплатную ведомость....но и конкурентов по позиции...чтоб трезво оценивать свои шансы ???