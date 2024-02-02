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Минское «Динамо» ведёт переговоры об аренде нападающего «Спартака»

вчера, 16:50

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко сообщил, что «бело-голубые» ведут переговоры об аренде нападающего «Спартака» и молодёжной сборной России Павла Мелёшина.

Мы интересовались не только Мелёшиным, но и другими ребятами. Диалог с руководством «Спартака» есть. Сейчас мы в переговорном процессе, в стадии решения этого момента. Да, мы заинтересованы в Мелёшине, но преждевременно говорить, что это произойдёт. Мы приблизились в решении этого вопроса, прошли далеко в переговорах. Надо, чтобы договорились клубы, чтобы сам Павел этого хотел, чтобы была заинтересованность со всех сторон. Мы далеко продвинулись в решении этого вопроса, но оно не окончательное.

В текущем сезоне Мелёшин провёл 8 матчей и отметился забитым мячом.

Напомним, «Динамо» является действующим чемпионом Белоруссии.

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Интерес
Интерес ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 11:33
Как водится,договор одинаковый на двух языках,но текст разный???
gbw6mq2bhac3
gbw6mq2bhac3
вчера в 18:56
Это скорее выгодно Спартаку чем Динамо.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:32
В России своим играть не дают..., народ разъезжается, а на их местах играют карнавальщики..., с них можно бабла попилить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:53
Так Народная купила игрока, лишних можно продавать...
Гость
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