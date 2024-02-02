«Спартаку» предложили подписать вратаря «Крыльев Советов» Ломаева

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев может перейти в «Спартак».
По данным источника, агент голкипера предложил услуги своего клиента «красно-белым».
Контракт Ломаева с «Крыльями» истекает летом 2025 года, а сумма отступных за вратаря составляет 120 млн рублей.
А тут сразу на Ванька напали
А тут сразу на Ванька напали
- Три раза пролистывал эту новость. Спартаку, как бы, ничего и не надо - а у тут - кто-то настойчиво предлагает ему - "Ну купите вратаря!" Я не выдержал, открыл подробности, и что вы думаете я там прочитал? Правильно!!! Агент игрока решил "забомбить" своими предложениями сначала Спартак, а там и остальные на очереди! И он (агент) уверен, что таким способом он устроит игрока в топ клуб? Да его уже все посылают по месту его постоянной прописки! И кто только даёт документы на разрешение бизнесдеятельности таким вот агентам???
- Три раза пролистывал эту новость. Спартаку, как бы, ничего и не надо - а у тут - кто-то настойчиво предлагает ему - "Ну купите вратаря!" Я не выдержал, открыл подробности, и что вы думаете я там прочитал? Правильно!!! Агент игрока решил "забомбить" своими предложениями сначала Спартак, а там и остальные на очереди! И он (агент) уверен, что таким способом он устроит игрока в топ клуб? Да его уже все посылают по месту его постоянной прописки! И кто только даёт документы на разрешение бизнесдеятельности таким вот агентам???
Виктор не читал твоего коммента , но мысль по этому переходу одинакова у нас...)
Виктор не читал твоего коммента , но мысль по этому переходу одинакова у нас...)