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«Спартаку» предложили подписать вратаря «Крыльев Советов» Ломаева

вчера, 13:31

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев может перейти в «Спартак».

По данным источника, агент голкипера предложил услуги своего клиента «красно-белым».

Контракт Ломаева с «Крыльями» истекает летом 2025 года, а сумма отступных за вратаря составляет 120 млн рублей.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ nik9373 (раскрыть)
сегодня в 09:45
Все верно , но из за бугра сейчас ох как сложно найти и привезти в данный момент такого воротника
nik9373
nik9373 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 01:48
Скажем так, "Спартаку" нужен вратарь лучше Селихова и Максименко, но искать его надо за бугром.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:57
Да уж , рыжий точно только мешает . Согласен .
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:32
У ЦСКА вся защита в больнице. Главный игрок, Дивеев- больше года не играет. Какой Ювентус? А вот, у вас, в Спартаке, состав отличный, способный на большие подвиги, но, рыжий мешает...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:26
Это у Федотова играть не с кем ? Да по сравнению с Крыльями ,ЦСКА -просто Ювентус по подбору игроков . Только Бикеич мог с никому не известными игроками , выиграть золото ,и возить все московские команды носом об стол . Ему было дано ,а этим двум ,видимо ,нет . Да и другим то же .
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:45
У Федотова играть некем- катастрофа с кадрами. Осинькин может поднять Спартак, очень идейный тренер- самобытный. Всё лучше, чем ваш рыжий.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:30
Выше крыши ( Кр. Советов ) он не прыгнет никогда . Федотов тому доказательство .
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 21:25
как надоело этот бред читать! что значит агент предложил) во первых у спартака нет недостатка вратарей( скорее перебор) во вторых если спартак сам не был заинтересован, то этого агента спустили бы с лестницы за шкирку с его предложением
1viking17
1viking17 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:12
Совершенно верно, ничего не умеет, поэтому он нам не нужен
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:11
Это агент предложил. Ни КС, ни сам игрок ни Спартак ничего по этому поводу не делали
А тут сразу на Ванька напали
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:08
Осинькин- толковый тренер, понимающий игру, знающий, как строить команду. Кононов- хороший тренер, человек- либерал, но мужества не хватает. В работе Осинькина есть идея, у него молодые растут и развиваются, он умеет гармонизировать командную игру. Но он еще к вам не идет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:03
Да не приведи господь пузатого ! У нас уже был местечковый тренер Кононов . Хватит с нас деревенщины .
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 17:36
Я ломааал стекло )))
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:29
«Спартаку» предложили подписать вратаря «Крыльев Советов» Ломаева

- Три раза пролистывал эту новость. Спартаку, как бы, ничего и не надо - а у тут - кто-то настойчиво предлагает ему - "Ну купите вратаря!" Я не выдержал, открыл подробности, и что вы думаете я там прочитал? Правильно!!! Агент игрока решил "забомбить" своими предложениями сначала Спартак, а там и остальные на очереди! И он (агент) уверен, что таким способом он устроит игрока в топ клуб? Да его уже все посылают по месту его постоянной прописки! И кто только даёт документы на разрешение бизнесдеятельности таким вот агентам???
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:29
Справится. Но он ещё не идёт...
112910415
112910415
вчера в 14:15
только один агент и заинтересован !
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:04
Не думаю что он лучше тех кто есть в Спартаке...
ОПС
ОПС
вчера в 14:01
А зачем брать еще одного человека на лавку? Как то неразумно.
lotsman
lotsman
вчера в 13:52
а что, разве у Спартака проблема с вратарями?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:39
Я думаю , что Осинькин не справиться с Соболевыми и другими "звездами". Хотя , как тренер он мне импонирует
Capral
Capral
вчера в 13:35
Тренера взять, Осинькина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:35, ред.
И зачем он Спартаку , когда Селихов и Максименко не хуже его , да и самому Ломаеву это не нужно быть все время в запасе.
Виктор не читал твоего коммента , но мысль по этому переходу одинакова у нас...)
Capral
Capral
вчера в 13:35
Не брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ничего не умеет, но ещё и понтовило. Максименко и Селихов в 1000 раз лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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