«Динамо» и «Маккаби» Хайфа согласовали все детали перехода Лесового

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сегодня, 00:13

Полузащитник московского «Динамо» продолжит карьеру в «Маккаби» из Хайфы.

По информации источника, клубы согласовали все детали арендного соглашения. Утром 2 февраля футболист прилетит в Израиль для подписания контракта, после чего приступит к тренировкам с новой командой. У чемпиона страны ещё есть время, чтобы зарегистрировать россиянина для участия в матчах 1/16 финала Лиги Конференций с «Гентом».

У «Маккаби» будет возможность выкупа игрока по окончании сезона за более чем 1,2 млн евро.