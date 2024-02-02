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«Динамо» и «Маккаби» Хайфа согласовали все детали перехода Лесового

сегодня, 00:13

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой продолжит карьеру в «Маккаби» из Хайфы.

По информации источника, клубы согласовали все детали арендного соглашения. Утром 2 февраля футболист прилетит в Израиль для подписания контракта, после чего приступит к тренировкам с новой командой. У чемпиона страны ещё есть время, чтобы зарегистрировать россиянина для участия в матчах 1/16 финала Лиги Конференций с «Гентом».

У «Маккаби» будет возможность выкупа игрока по окончании сезона за более чем 1,2 млн евро.

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Все комментарии
xg37v2es5kwq
xg37v2es5kwq
сегодня в 07:45
Похоже нашли способ переправить деньги за игрока в Россию.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:37
Главное, что бы не растерялся и не потерялся на поле. Надо показывать свою игру и все будет нормально. А вот к матчу с Гентом подготовится времени мало будет. До 15 числа всего ничего осталось.
112910415
112910415
сегодня в 06:02
всё хорошо, что хорошо кончается !
adekvat
adekvat
сегодня в 04:50
Зпчем? Ради пары матчей в еропе?
kazakoff
kazakoff
сегодня в 03:43
Наконец-то эпопея закончилась, а то туда-сюда, туда-сюда
А Даниилу удачи и отличных результатов
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:44
Вот ещё одна команда за которой будут следить болельщики российского футбола .
vudv9byztp3j
vudv9byztp3j
сегодня в 00:42
Такого игрока продали! Вероятно будет замена
Гость
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