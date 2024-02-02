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«Спартак» ищет надёжного голкипера

вчера, 13:58

«Спартак» контактировал с «Краснодаром» на предмет трансфера вратаря Станислава Агкацева. Также «красно-белые» вступали в диалог с «Локомотивом» на тему потенциальной покупки стража ворот «красно-зелёных» Ильи Лантратова.

Отмечается, что «Спартак» заинтересован в приобретении качественного голкипера, так как игра Александра Селихова и Александра Максименко не отличается стабильностью.

На счету Селихова в этом сезоне 7 матчей, 8 пропущенных мячей и 3 матча на ноль. Максименко в текущем сезоне провёл 16 игр, пропустил 19 мячей, и 5 матчей отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» предлагали подписать вратаря «Крыльев Советов».

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Все комментарии
costard
costard ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:59
На мясо!
therapy
therapy
вчера в 15:18
Лантратов останется в Локо
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:04
Я вообще не вижу проблем во вратарях у Спартака, с такой игрой в обороне любой кипер нестабилен будет. Я зато хорошо помню как Максименко и Селя тащили Спартаку матчи. Они похоже опять хотят волшебную пилюлю найти, чтобы вратарь всё тащил и можно не париться. Такое невозможно к сожалению
drug01
drug01
вчера в 14:35
Не знаю зачем менять сразу двух, надо заменить одного
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:34
Одного надо будет продать.
m6cvxahn9ms5
m6cvxahn9ms5
вчера в 14:31
Ну наконец дырявый Максименко и руководству Спартака надоел.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:29, ред.
А можеть быть опорную зону полузащиты укрепить...???.. По моему это глупо искать вратаря. В РПЛ только Сафонов и возможно Акинфеев лучше их , а так все примерно одинаковы...
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:10
С такой обороной ни один вратарь не спасёт...
shlomo
shlomo
вчера в 14:02
Мысль у красно-белых правильная, но в РПЛ сложно будет найти.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:02
А этих двоих куда?
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