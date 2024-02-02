«Спартак» ищет надёжного голкипера

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вчера, 13:58

«Спартак» контактировал с «Краснодаром» на предмет трансфера вратаря . Также «красно-белые» вступали в диалог с «Локомотивом» на тему потенциальной покупки стража ворот «красно-зелёных» .

Отмечается, что «Спартак» заинтересован в приобретении качественного голкипера, так как игра Александра Селихова и Александра Максименко не отличается стабильностью.

На счету Селихова в этом сезоне 7 матчей, 8 пропущенных мячей и 3 матча на ноль. Максименко в текущем сезоне провёл 16 игр, пропустил 19 мячей, и 5 матчей отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» предлагали подписать вратаря «Крыльев Советов».