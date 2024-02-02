Игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в ОАЭ

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ. Об этом сообщил агент футболиста Пьер Фернандес.
Да, мы действительно получили предложение из ОАЭ, пока клуб называть не могу. Это аренда с правом выкупа. Теперь мы ждём ответа от «Краснодара».
Кевин выступает за «быков» с сентября 2022 года. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей, забил мяч, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего опорного полузащитника в 1,2 миллиона евро.
Ранее «Краснодар» продлил контракт с одним из основных игроков.
сговорятся, короче !
сговорятся, короче !