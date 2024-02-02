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Игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в ОАЭ

вчера, 16:27

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ. Об этом сообщил агент футболиста Пьер Фернандес.

Да, мы действительно получили предложение из ОАЭ, пока клуб называть не могу. Это аренда с правом выкупа. Теперь мы ждём ответа от «Краснодара».

Кевин выступает за «быков» с сентября 2022 года. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей, забил мяч, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего опорного полузащитника в 1,2 миллиона евро.

Ранее «Краснодар» продлил контракт с одним из основных игроков.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 21:54
Удивительно, игрок не самый дешевый, а всем безразлично, куда он пойдет и где останется.
nubom
nubom
вчера в 19:37
Государству с абсолютной монархией стоит сто раз подумать, прежде чем пригласить к себе человека с такой фамилией…
112910415
112910415
вчера в 18:48
" согласие есть продукт при полном непротивлении сторон ! "...
сговорятся, короче !
pe63veayx33d
pe63veayx33d
вчера в 16:44
Этот вариант может быть выгоден обеим сторонам. Для Ленини это может стать новым вызовом и возможностью проявить себя в новом чемпионате, а для клуба из ОАЭ это возможность привлечь талантливого игрока за относительно небольшую сумму.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:43
Не очень много получал игрового времени.
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