Игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в ОАЭ

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вчера, 16:27

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ . Об этом сообщил агент футболиста Пьер Фернандес.

Да, мы действительно получили предложение из ОАЭ , пока клуб называть не могу. Это аренда с правом выкупа. Теперь мы ждём ответа от «Краснодара».

Кевин выступает за «быков» с сентября 2022 года. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей, забил мяч, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего опорного полузащитника в 1,2 миллиона евро.

Ранее «Краснодар» продлил контракт с одним из основных игроков.