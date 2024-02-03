Гвардиола отреагировал на слухи о том, что Холанд может покинуть «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слухи, появившиеся в испанской прессе, о возможном разочаровании нападающим команды Эрлингом Холандом Манчестером и предполагаемом намерении игрока перейти в «Реал».
Возможно, у них больше информации, чем у нас. У нас нет ощущения, что он недоволен. Может, и нет, потому что он не играл два месяца, но он был травмирован. Возможно, испанская пресса, особенно мадридская, имеет больше информации, чем мы.
Никто не может сказать, что он не быстро адаптировался, когда приехал, или что он сделал это плохо. Он показал свой уровень с первого дня, но мы не можем контролировать то, что говорят люди. Важно то, что он счастлив, а когда это будет не так, он сам примет своё решение.
В этой жизни всё меняется и всё может случится.
В этой жизни всё меняется и всё может случится.
P.S. Хотя Эрнандесу в таких вопросах, походу, - что в лоб, что по лбу.
P.S. Хотя Эрнандесу в таких вопросах, походу, - что в лоб, что по лбу.