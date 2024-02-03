Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Гвардиола отреагировал на слухи о том, что Холанд может покинуть «Ман Сити»

вчера, 08:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слухи, появившиеся в испанской прессе, о возможном разочаровании нападающим команды Эрлингом Холандом Манчестером и предполагаемом намерении игрока перейти в «Реал».

Возможно, у них больше информации, чем у нас. У нас нет ощущения, что он недоволен. Может, и нет, потому что он не играл два месяца, но он был травмирован. Возможно, испанская пресса, особенно мадридская, имеет больше информации, чем мы.

Никто не может сказать, что он не быстро адаптировался, когда приехал, или что он сделал это плохо. Он показал свой уровень с первого дня, но мы не можем контролировать то, что говорят люди. Важно то, что он счастлив, а когда это будет не так, он сам примет своё решение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФернандеш отказался от очень крупного предложения из Саудовской Аравии
Сегодня, 12:49
Слухи«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за хавбека «Кристал Пэлас»
Сегодня, 12:39
СлухиПСЖ может подписать Леау в случае ухода Мбаппе
Сегодня, 09:04
СлухиМбаппе обсуждает с «Реалом» условия сотрудничества
Вчера, 21:05
«Реал» опроверг намёк на трансфер Мбаппе
Вчера, 11:59
«Ювентус» ведёт переговоры с полузащитником «Лацио»
Вчера, 10:58
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:47
на большинство слухов реагировать просто незачем !
dxn9rt3h52jv
dxn9rt3h52jv ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
вчера в 11:13
Сити сейчас выглядит предпочтительнее
shur
shur
вчера в 11:07
...пока эта чехарда между Мбаппе и Реалом не закончилась, будут иметь место разные варианты, мысли,предположения,деяния...!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:54
Чем он может быть недоволен? Ему Де Брейне и Фоден на блюдечке снаряды подносят и он набивает большую статистику. Да и выиграл с командой все, что можно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:27
Может быть и уйдёт, а может быть и нет.
В этой жизни всё меняется и всё может случится.
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
вчера в 10:21
Сап Пеп думаю через 1-2 года уйдет из мс....вот тогда думаю начнется проблема постепенно..незнаю из Реала тоже Анчелотти уйдет...но не как фанат...элита по сравнение из этих 2их Реал Мадрид.....нынешние времена мс может и силен, но не думаю всегда так будет))
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:18, ред.
Возможно, что говорят, и это будет тогда решением, но мы не можем контролировать хорошо или не быстро.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:52, ред.
Ответ Пепа - это пример для Хави, как надо реагировать на слухи от дураков.

P.S. Хотя Эрнандесу в таких вопросах, походу, - что в лоб, что по лбу.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:46
А когда ты его менял за то, что он мог забить больше пяти голов в матче ЛЧ, не думал об этом. Ведь тогда он обошел бы гнома. В Реале Холанда не будут ограничивать в голах.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:35
Да это и так понятно, что сейчас он не перейдет никуда. Вот через пару сезонов вполне возможно
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ 3t37a6sey8hd (раскрыть)
вчера в 09:32
Почему это?
therapy
therapy
вчера в 09:15
Все ждем лета, большие трансферы редко случаются зимой.
3t37a6sey8hd
3t37a6sey8hd
вчера в 09:06
Холланд будет идиотом, если уйдет из такой команды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:04
Скоро окна закроются и слухи прекратятся:...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 