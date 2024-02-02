Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Тоттенхэм» перехватил игрока у «Барселоны»

вчера, 10:46

«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» полузащитника «Юргордена» и сборной Швеции Лукаса Бергуолла. Игрок передумал присоединяться к «сине-гранатовым». Ключевую роль сыграл разговор полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Швеции Деяна Кулусевски с Бергуоллом.

Сегодня 18-летний швед пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт с «Тоттенхэмом». «Шпоры» готовы заплатить за центрального полузащитника «Юргордена» 10 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМбаппе обсуждает с «Реалом» условия сотрудничества
Сегодня, 21:05
«Реал» опроверг намёк на трансфер Мбаппе
Сегодня, 11:59
«Ювентус» ведёт переговоры с полузащитником «Лацио»
Сегодня, 10:58
Слухи«Реал» подписал 17-летнего украинского вратаря
Сегодня, 10:43
Гвардиола отреагировал на слухи о том, что Холанд может покинуть «Ман Сити»
Сегодня, 08:59
Дуайт Гейл стал свободным агентом
Вчера, 17:10
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 11:03
Барса нет нет трофеи выигрывает, а шпоры середняки вечные в АПЛ. Зря послушал зему.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:01, ред.
Неудивительно с нынешней "Барселоной")

Забавный факт - отцу Джуда, который является и его агентом, присылали свои запросы почти все мировые топ-клубы, в том числе и "Барселона".

Ответ отца Джуда был коротким: "Мой сын не перейдет в такой слабый клуб")

В итоге Джуд в первом же матче забил "Барселоне" два гола))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 