«Тоттенхэм» перехватил игрока у «Барселоны»

«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» полузащитника «Юргордена» и сборной Швеции Лукаса Бергуолла. Игрок передумал присоединяться к «сине-гранатовым». Ключевую роль сыграл разговор полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Швеции Деяна Кулусевски с Бергуоллом.
Сегодня 18-летний швед пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт с «Тоттенхэмом». «Шпоры» готовы заплатить за центрального полузащитника «Юргордена» 10 миллионов евро.
Забавный факт - отцу Джуда, который является и его агентом, присылали свои запросы почти все мировые топ-клубы, в том числе и "Барселона".
Ответ отца Джуда был коротким: "Мой сын не перейдет в такой слабый клуб")
В итоге Джуд в первом же матче забил "Барселоне" два гола))
Забавный факт - отцу Джуда, который является и его агентом, присылали свои запросы почти все мировые топ-клубы, в том числе и "Барселона".
Ответ отца Джуда был коротким: "Мой сын не перейдет в такой слабый клуб")
В итоге Джуд в первом же матче забил "Барселоне" два гола))