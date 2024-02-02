«Тоттенхэм» перехватил игрока у «Барселоны»

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вчера, 10:46

«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» полузащитника «Юргордена» и сборной Швеции . Игрок передумал присоединяться к «сине-гранатовым». Ключевую роль сыграл разговор полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Швеции Деяна Кулусевски с Бергуоллом.

Сегодня 18-летний швед пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт с «Тоттенхэмом». «Шпоры» готовы заплатить за центрального полузащитника «Юргордена» 10 миллионов евро.