«Арсенал» может подписать Маркуса Рэшфорда

Нападающий Маркус Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Вариант с подписанием форварда в летнее трансферное окно рассматривает «Арсенал».
Будущее Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом после недавних проблем с дисциплиной у футболиста.
Арсенал уже как-то раз хотел подписать Маркуса, но тогда он решил продлить контракт с МЮ, возможно летом изъявит желание перейти к нам и если подойдет к делу со всей ответственностью, то может многово добиться в личном плане! Хотя лично я выбрао бы того же Тоуни
Арсенал уже как-то раз хотел подписать Маркуса, но тогда он решил продлить контракт с МЮ, возможно летом изъявит желание перейти к нам и если подойдет к делу со всей ответственностью, то может многово добиться в личном плане! Хотя лично я выбрао бы того же Тоуни
Что касается "доволен не доволен тренером" к сожалению, сейчас современные футболисты получили через чур много свободы, и влияют не только на результаты матчей, но и на работу тренера! Я конечно не поддерживаю этого, но увы, многие ставят себя выше тренера....
Что касается "доволен не доволен тренером" к сожалению, сейчас современные футболисты получили через чур много свободы, и влияют не только на результаты матчей, но и на работу тренера! Я конечно не поддерживаю этого, но увы, многие ставят себя выше тренера....