«Арсенал» может подписать Маркуса Рэшфорда

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вчера, 16:22

Нападающий может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Вариант с подписанием форварда в летнее трансферное окно рассматривает «Арсенал».

Будущее Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом после недавних проблем с дисциплиной у футболиста.