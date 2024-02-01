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«Арсенал» может подписать Маркуса Рэшфорда

вчера, 16:22

Нападающий Маркус Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Вариант с подписанием форварда в летнее трансферное окно рассматривает «Арсенал».

Будущее Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом после недавних проблем с дисциплиной у футболиста.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:10
Если Вы заметили, лично я против трансфера Маркуса, я лишь предположил, что возможно ему как игроку хочется перейти в более "готовую" команду, а не тратить свое карьерное время в нынешнем МЮ....
Лично я против этого трансфера, потому,что как Вы хорошо подчеркнули, он не чистый форвард,а больше левый вингер, а у нас там и так отлично укомплектована позиция и считаю что Мартинелли и Троссард не хуже Маркуса, во всяком случае, они пахари, и играют на командный результат....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
Видно по ранним комментам, что ты разбираешься во многих скрытых темах и трудностях Арсенала..., но на счёт Рашфорда, как мне кажется, просто нарисовал (вообразил) желаемое.

В действительности же весь ваш атакующий костяк..., даже Мартинелли, который в этом сезоне забивает раз в пятилетку... - все они сильнее "депутата".

Сам посуди, зачем вам левый крайний, который рано или поздно всё равно убирает мяч под правую, ибо с левой ноги бить не умеет ? Все защитники АПЛ, даже средней руки знают об этом, в этой связи Маркус не может полноценно обострять и систематически освобождать зоны. Ну и какие трофеи вы с одноногим вингером решаете завоевать ?

P.S. Тен Хаг..., он ведь произошёл не от обезьяны, как все нормальные люди, а от коровы, поскольку туго соображает. Соображал бы он нормально, выпускал бы на старте сезона в основе Гарначо, а не Рашфорда. Сколько очков слил МЮ из за этой дурости голландца одному Богу известно..., но как по мне - больше, чем дохрена.

PP.SS. Ничего не имею против Рашфорда. Как человек и общественный деятель он сделал много благородного и трудновыполнимого, что говорит о его интеллектуальных способностях. Однако как футболист Маркус - большой тюльпан, который вырос, но на бутоне которого постоянно сидит резинка, не давая ему раскрыться...
Футбольная судьба у него видать такая..., и никуда от этого не деться.
xajaks
xajaks
вчера в 21:23
Интересно, какой Маркус нужен Артете прошлогодний или нынешний?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:40
В принципе, Маркус Рэшфорд был бы хорошим усилением для лондонского клуба. За последние годы, Арсенал стал более сильным клубом, чем Манчестер Юнайтед. Неумелые руководители Манчестера Юнайтед довели клуб до такого состояния, что они не могут отобраться в Лигу Чемпионов УЕФА. Ведь этот клуб был очень хорошим соперником. Теперь превратили в посмешище. Арсенал одна из лучших команд английской Примьер Лиги. Так что, Маркусу стоит очень хорошо подумать над этим вариантом.
therapy
therapy ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:12
спасибо за ответ, но надеюсь что это утка или хотя бы не решения Артеты
A.S.A
A.S.A ответ therapy (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Ну на счет того необходим или нет я Вам точно не скажу, это только Артете известно, но в защиту Маркуса можно сказать следующее....каждый игрок хочет добиться большего,каждый хочет побеждать и ни кто не любит проигрывать, вот и Маркус не исключение.... то, что происходит с МЮ последнее время не внушает доверия ни болельщикам, ни некоторым игрокам, а в Арсенале сейчас довольно таки приятная обстановка, команда голодна до больших побед и очень сильно жаждет долгожданной победе в АПЛ или наконец таки покорить ЛЧ, команде просто нехватает сильного забивного форварда ну и немного качественной глубины состава, и вот Маркус возможно понимает это и тоже будет работать на благо всей команды для достижения общей цели, а то, что Маркус умеет забивать, думаю всес известно, чего только стоит прошлогодний отрезок после ЧМ, когда игрок был просто в ударе и забивал практически в каждом матче, возможно это и произвело впечатление на Артету, и он видет в англичанине своего идеального форварда.....я повторюсь еще раз, я не знаю что в голове у Микеля, и лично я не стал бы делатт выбор в пользу Маркуса, лично я хотел бы видеть Осимхена или Лаутаро Мартинеса, ну на худой конец Тоуни.... но вот Рэшфорд имеент один большой плюс перед всеми ими, это адаптация к лиге, к самой Англии( все же родился и живет там), плюс игрок сборной....
therapy
therapy ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:44
Понятно что "Звездную Болезнь" никто не отменял, зачем брать того с кем заведомо могут быть проблемы или Маркус прям необходим Артете?
A.S.A
A.S.A ответ therapy (раскрыть)
вчера в 19:32
Сейчас в Арсенале царит дисциплина и Микель очистил команду от всех токсиков, плюс вокруг команды нет никакой шумихи не связанной с футболом, так что думаю, что всё нытье и тусы будут пресекаться на корню.
Что касается "доволен не доволен тренером" к сожалению, сейчас современные футболисты получили через чур много свободы, и влияют не только на результаты матчей, но и на работу тренера! Я конечно не поддерживаю этого, но увы, многие ставят себя выше тренера....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:16
Арсеналу стало жить скучно!?
therapy
therapy ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:58
А зачем он Арсеналу, можно и других поискать, где гарантии что у Артеты не будет выпендрежа...и что значит не доволен тренером и тренеровочнным процессом?
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:16
В целом то Маркус приличный игрок, и когда он в хорошей игровой форме, то он дает приличный результат в плане забитых мячей, вот только капризный стал в последнее время, но я не исключаю то, что его капризы, это способ показать свое недовольствие главным тренером клуба ЭТХ. Много же слухов сейчас всплывает о том, что многие игроки Юнайтед недовольны тактическими заморочками Эрика, недовольны его методами проведения тренеровок, и вот возможно на этой волне и Рэшфорд не особо хочет и дальше играть при таком тренере.
Арсенал уже как-то раз хотел подписать Маркуса, но тогда он решил продлить контракт с МЮ, возможно летом изъявит желание перейти к нам и если подойдет к делу со всей ответственностью, то может многово добиться в личном плане! Хотя лично я выбрао бы того же Тоуни
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:20
Пусть берут, не жалко и ещё Магуайра, Ван Де Бека и Марсьяля пусть прихватят
pr42bg39rub4
pr42bg39rub4
вчера в 17:17
Вот и плати таким обидчивы мальчикам... А они потом на сторону смотрят.
112910415
112910415
вчера в 17:05
хм ... интересный способ вызвать к себе всеобщий интерес )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:03
Слабо верится в это
s8g7f2updg4n
s8g7f2updg4n
вчера в 16:24
Ночные клубы Лондона явно не хуже манчестерских, так что шансы есть
Гость
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